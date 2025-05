Detenido un hombre que se hacía pasar por una adolescente para conseguir fotos sexuales de menores en Gijón

La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un hombre de 44 años acusado de corrupción de menores y tráfico de drogas. El arresto se ha producido tras una investigación iniciada a mediados de marzo, cuando la madre de una menor denunció que su hija estaba siendo amenazada para enviar imágenes íntimas.

Según ha informado la Comisaría de Gijón, el hombre se hacía pasar por una joven de 17 años en redes sociales. Con ese perfil falso, contactaba con chicas adolescentes, ganaba su confianza mediante halagos y falsas muestras de interés, y posteriormente dirigía las conversaciones hacia temas de carácter sexual.

A lo largo de la investigación, los agentes lograron identificar a tres menores que habían sido víctimas de este engaño. El detenido utilizaba técnicas de manipulación emocional, mezclando el engaño con la intimidación. Una vez obtenía las imágenes comprometedoras, revelaba su verdadera identidad. Entonces comenzaba a amenazar a las chicas con difundir las imágenes si no accedían a enviar más contenido.

Además del chantaje, el hombre ofrecía dinero o incluso sustancias estupefacientes a las menores. La droga era depositada en un banco cercano a su domicilio, desde donde las chicas podían recogerla. Con esta estrategia, también buscaba ejercer control sobre ellas.

La detención se produjo la semana pasada, tras confirmar la identidad del sospechoso. En el mismo día del arresto, los agentes registraron su vivienda. Durante el operativo, se incautaron varios discos duros con imágenes de una de las menores afectadas. El detenido ya contaba con antecedentes por delitos similares y ha pasado a disposición judicial una vez concluido el atestado policial.

Desde la Policía Nacional se ha recordado, con relación a este caso, la importancia de mantener unas normas de ciberseguridad mínimas, como es que un contacto de un foro, de una web o de una red social no es un amigo de confianza, aunque lo parezca.

También aconsejan no agregar a nadie a través de redes sociales que no sea un amigo; desconfiar de extraños; y, en el caso de que alguien chantajea a un menor con publicar fotos privadas en redes sociales o que le puedan comprometer o perjudicar, no eliminar las conversaciones y acudir primero a sus padres o adultos de confianza. Si el tema es grave o delictivo, deben acudir junto con sus padres a denunciarlo, aportando los detalles oportunos.

