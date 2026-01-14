Denunciados varios menores de un instituto de La Rioja por usar la IA para crear fotos desnudas de sus compañeras

Varios alumnos del instituto IES Manuel Bartolomé Cossío del municipio riojano de Haro, habrían utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para crear imágenes sexualizadas de compañeras suyas menores de edad. Las afectadas serían una decena de chicas de entre 14 y 16 años, cuyas caras fueron manipuladas y luego compartidas por WhatsApp.

El pasado lunes, uno de los implicados enseñó a otro alumno esas imágenes en uno de los baños del centro. Fue entonces cuando este se lo dijo a una de las chicas afectadas, que denunció lo ocurrido a la dirección del instituto. "Supuestamente el lunes 12, en uno de los baños del centro, un alumno enseñó a otros compañeros fotos de compañeras hechas con IA en actitud sexual y ligeras de ropa", relató a 'Diario La Rioja' la madre de una de las jóvenes.

Según explicó, los profesores actuaron con rapidez: "Desde dirección llamaron inmediatamente a este alumno, vieron las fotos y comprobaron que existía un grupo con otros tres estudiantes en el que compartían imágenes para que uno de ellos las modificara digitalmente". Lo que desconocen es el recorrido que han tenido esas fotos.

Al recibir aviso del centro, la mayoría de los padres de las niñas fueron contactaros por teléfono esa misma tarde. Algunos acudieron directamente a denunciar los hechos ante la Guardia Civil, mientras que otros están valorando hacerlo. "Las niñas están muy afectadas y los padres, indignados. Se trata de compañeros de toda la vida, y cuesta creerlo", lamentó la misma madre.

Abierta una investigación

El caso ya está siendo investigado por la Inspección Educativa del Gobierno de La Rioja, que ha enviado técnicos al instituto para conocer los hechos y ofrecer apoyo a la comunidad educativa. Desde la Consejería de Educación, Formación y Empleo confirmaron al mismo medio "hay un revuelo entre padres y alumnos, y ahora se está evaluando la situación en el centro para apoyarles".

También señalaron que sus actuaciones son complementarias a las de la Guardia Civil, ya que los institutos se rigen por el Reglamento Interno de los centros educativos. "Estamos trabajando en colaboración con la dirección del centro, estudiando la situación para poder emprender todas las medidas necesarias", añadieron desde la consejería.

Quitaron una denuncia

Por su parte, la Guardia Civil emitió un comunicado en el que confirmaron que se presentó una denuncia por la posible circulación de una imagen manipulada con IA. Pero tras "comprobar que la fotografía no mostraba a la estudiante desnuda ni vulneraba su intimidad de forma directa" la retiraron.

Además, en la nota recordaron la importancia de no difundir este tipo de contenidos, sobre todo cuando afectan a menores de edad, y aconsejó avisar inmediatamente a las autoridades si se detectan materiales similares. Por su parte, el instituto ha pedido prudencia y respeto, recordando que todos los implicados son menores.

