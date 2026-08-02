Once personas heridas por un incendio en un edificio en A Coruña

Once personas han sido trasladadas al hospital por un incendio en un edificio de A Coruña, originado en el primer piso alrededor de las 02.00 horas en la madrugada de este sábado al domingo.

El humo se extendió al resto del edificio a través de las escaleras, lo que obligó a decretar el desalojo preventivo del mismo hasta la finalización de las tareas de extinción y ventilación. Según la información del 112 Galicia, la causa de las llamas está en un patinete eléctrico

Todas las personas afectadas han sido trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Dos han sido ingresadas en la Unidad de Quemados con intoxicación por inhalación de humo y heridas de diversa consideración.

Las restantes nueve están siendo atendidas en la Unidad de Observación del servicio de Urgencias, todavía pendientes de evolución.

El inmueble está situado en la calle Nicomedes Pastor Díaz. Tras un primer aviso, las sucesivas llamadas a la central de emergencias permitieron localizar el incidente y activar los protocolos. Hasta allí se desplazó un operativo conformado por el 061, los Bomberos de A Coruña y la Policía Local y Nacional.

Humo en todo el edificio y desalojo preventivo

El fuego se originó en una vivienda del primer piso, donde resultaron calcinadas dos habitaciones y otras partes quedaron dañadas a causa del humo, que se extendió rápidamente al resto del edificio, según relataron varias personas al 112 Galicia.

Tanto en el piso afectado como en el resto del inmueble había personas, por lo que se procedió el desalojo preventivo durante el tiempo que duraron las tareas de extinción y se comprobaron las buenas condiciones de habitabilidad. Alrededor de las 06.00 horas del domingo, las personas desalojadas pudieron volver a sus viviendas.

Pese a la toma de esta medida, las mismas personas en comunicación con la central indicaron que había "muchas" personas afectadas. Finalmente, el 112 Galicia cifró el total de heridas en 11 y, durante esta mañana, fuentes hospitalarias han ratificado que todas fueron evacuadas al CHUAC.