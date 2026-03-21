Detenido un hombre por acuchillar a su hermano en Ermua, Vizcaya

Un hombre de 47 años ha sido detenido por intentar matar a su hermano a cuchilladas en una vivienda de Ermua, Vizcaya (País Vasco). La víctima, de 46 años, fue trasladada de urgencia al hospital y se encuentra en estado grave.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado en la vivienda familiar de ambos en la localidad de Ermua, donde los agentes de la Ertzaintza se presentaron sobre las 6am y se encontraron al agresor en las escaleras, momento en el que fue retenido y posteriormente detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Cuchilladas en cuello, tórax, costillas...

El presunto agresor de 47 años habría propinado varias cuchilladas a su hermano en diferentes zonas del cuerpo: cuello, tórax, costillas, hombro y un brazo. Una vez llegaron los agentes al domicilio ubicado en el barrio de San Pelayo se encontraron a la víctima tendida en el suelo con abundante sangre, momento en el que los policías taparon las heridas para mantener el hombre consciente y lo trasladaron de urgencia al hospital, donde se encuentra en estado grave.

La Ertzaintza, por su parte, recuperó el cuchillo utilizado en la agresión tras localizarlo en la vivienda. Después arrestaron al hombre retenido, hermano de la víctima, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y le trasladaron a las dependencias de la Ertzaintza en Eibar para continuar con las diligencias policiales.

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