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SANTANDER

Muere un hombre arrollado por un tren de Cercanías en Ojaiz, Santander

El suceso ha ocurrido en un punto no autorizado de paso en la zona de Ojaiz según ha confirmado la Policía Nacional y Renfe. El servicio de la línea C2 entre Adarzo y Bezana ha sido interrumpido.

Trenes de Cercanías Santander

Trenes de Cercanías Santander Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre ha fallecido tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Ojaiz (Santander). El suceso ha tenido lugar esta tarde, en un punto no autorizado de paso en la zona de Ojaiz, según confirman a EFE la Policía Nacional y Renfe.

La Policía recibió el aviso hacia las 18.25 horas, informando de que una persona había sido arrollada por un tren. El servicio de la línea C2 entre Adarzo y Bezana ha estado cortado durante dos horas y media.

Han sido cuatro los trenes Cercanías afectados y un media distancia. En este momento siguen en el lugar de los hechos los efectivos policiales y del dispositivo desplegado por este suceso. Renfe ha informado además de que los pasajeros del tren que atropelló al hombre fueron trasladados en autobús a la estación de Adarzo, en Santander, donde han cogido otras conexiones.

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