Mata a tiros a su hermano hiere a su madre y se suicida tras una cena tranquila con pizza

Conmoción en el barrio neoyorquino de Queens después de que un joven de 33 años haya matado a tiros a su hermano de 27 años, herido a su madre y finalmente se haya suicidado.

Todavía hay demasiadas incógnitas en el aire, la principal es conocer el motivo por el que de repente y sin previo aviso Karamjit Multani entró en el cuarto de su hermano y lo asesinó a sangre fría.

Según ha trascendido por fuentes policiales la noche del sábado transcurría de forma normal en la casa familiar. Los dos hermanos y los padres pasaron una velada tranquila mientras comían una pizza. Después, pasadas las 22:30 horas Karamjit Multani entró en la habitación de Vipanpal y comenzó a disparar.

Vipanpal no murió en el acto y después de disparar Karamjit huyó de la vivienda situada entre la calle 95 y la avenida 11, en South Richmond Hill. En uno de esos disparos resultó herida la madre de los hermanos. Después, el sospechoso fue encontrado a una milla de distancia con un tiro en la cabeza y una pistola al lado del cuerpo, según fuentes policiales.

La madre fue trasladada al hospital por herida de bala en el estómago, pero tras los primeros informes su vida no corre peligro. El padre cuando comenzaron los disparos escapó de la vivienda y fue a avisar al vecino para que llamase a la policía. Cuando ese vecino entró en la casa de la familia Multani encontró a Vipanpal suplicando ayuda, según publica CBS News. "Me dijo: 'Por favor, no me dejes morir'", recuerda este testigo que después añade: "Murió en mis manos más tarde".

El padre no se explica qué pudo ocurrir. Explicó al mismo medio americano que no sabían que tenía un arma. Dicen que tenía tres hijos pequeños y una situación económica estable. Tampoco había dado muestras de violencia previa con la familia.

Entre los conocidos también reina la incredulidad. "Era uno de los tipos más amables y geniales, siempre bromeaba", dijo Jaspreet Singh sobre Karamjit Multani. "¿Qué podría estar pasando por su mente para explotar así?" Una pregunta para la que por ahora no hay respuesta.

otro suceso

Años atrás, en Inglaterra un hombre asesinó a un amigo que intentaba despertar a su hermano. Todo ocurrió en Nazeing, la víctima mortal, fue a recoger por la mañana a su compañero de trabajo y amigo. Tras ver que no salía ni contestaba, tiró piedras a la ventana de uno de los dormitorios de la casa.

En ese momento, el joven no imaginaba lo que sucedería. Su compañero no estaba en casa, por eso no salía, pero su hermano Robert sí. Este, en un ataque de furia, decidió coger un cuchillo y asestarle varias puñaladas, incluso ya inmovilizado en el suelo. El asesino, en su testimonio, aseguró que Jimmy se encontraba armado, había amenazado a su hermano e intentó atacarlo con un cuchillo. Esto, según el agresor, provocó que cogiese otro arma blanca y lo apuñalase. Sin embargo, la Policía asegura que las grabaciones no muestran al fallecido "con nada en las manos en el momento de los hechos".

