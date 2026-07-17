Muere un hombre de 78 años tras ser rescatado en una playa de Santa Pola (Alicante)

Este jueves poco antes de las 12:40 horas ha fallecido un hombre de 78 años en la playa de Varadero de Santa Pola, en Alicante, tras sufrir un desvanecimiento dentro del agua, y ser rescatado por un grupo de bañistas e intentarle reanimarlo sin éxito, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Según fuentes al periódico de Santa Pola, cuando el matrimonio llegó a la playa, ambos estuvieron un rato paseando, después, la mujer se sentó en la arena mientras su marido se fue a dar un baño, y momentos después es cuando ocurrió el fatídico suceso.

Un grupo de bañistas fue quien advirtió de que el hombre estaba en apuros y lograron trasladarlo hasta la orilla, donde comenzaron los primeros intentos de auxilio.

Más tarde, un bombero fuera de servicio, que se encontraba en la zona fue el que inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar, esto permitió atender a la víctima de forma inmediata en unos minutos críticos. Tras recibir el aviso, se desplazó hasta la zona una unidad del SAMU, quienes continuaron con las maniobras de reanimación durante más de media hora, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Lo establecido con la información sanitaria facilitada, el fallecimiento se habría producido por ahogamiento. Sin embargo, no se ha podido confirmar si antes de esa situación el hombre pudo sufrir algún tipo de desvanecimiento, indisposición o infarto mientras se encontraba en el agua.

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