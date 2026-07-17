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Paliza en Soria

A prisión por dejar a un hombre en coma por una paliza en su domicilio

La víctima fue encontrada en estado de shock tres días más tarde en su domicilio

A prisión por dar una paliza a un conocido que acabó en coma y fue hallado a los tres días en su casa de Soria

A prisión por dar una paliza a un conocido que acabó en coma y fue hallado a los tres días en su casa de Soria EUROPAPRESS

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Jaime Álvarez
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la brutal agresión a un conocido en su propio domicilio. La víctima fue encontrada tres días más tarde, y tuvo que ser ingresada en la UCI de un centro hospitalario.

Los acontecimientos tuvieron lugar el pasado 24 de mayo, día en el que el presunto agresor acechó a su víctima en zonas cercanas a su domicilio, aguardando el momento oportuno para poder actuar.

En el momento en el que tuvo la certeza de que el hombre se encontraba en su vivienda, entró con un juego de llaves de la casa que había sido previamente sustraído. Encontró al hombre acostado en la cama y aprovechó para propinarle múltiples golpes, ante los que la víctima, por la postura en la que se encontraba, fue incapaz de responder. Fuentes policiales han asegurado que el ataque, movido por desavenencias personales, destacó por una violencia y crueldad "desproporcionadas".

Tras la agresión, la víctima permaneció tres días en el domicilio, donde fue encontrada por sus familiares en estado de "shock". El hombre fue trasladado rápidamente hasta el Hospital Santa Bárbara de Soria, donde ingresó en la UCI en estado de coma.

Secuelas

Las secuelas sufridas a causa de las lesiones han impedido que la víctima pueda determinar con precisión el momento exacto de la agresión. A pesar de esto, numerosos vecinos aseguran haber escuchado ruidos procedentes de la vivienda durante la tarde-noche del domingo 24 de mayo.

Agentes de la Policía Nacional de Soria comenzaron las labores de investigación con el objetivo de recabar pruebas y, principalmente, identificar, localizar y detener al autor de la agresión. Estas labores dieron resultado la tarde del 10 de julio con el arresto del individuo.

Tras su detención, al hombre se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa y fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, Sección de Instrucción y Civil, en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

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