Estafas que suplantan a la princesa Leonor: la Fundación alerta de perfiles falsos que piden dinero
La Fundación Princesa de Asturias advierte del auge de cuentas fraudulentas en redes sociales que usan la imagen de la princesa Leonor para engañar a los usuarios.
Cientos de perfiles falsos en redes sociales se hacen pasar por la princesa de Asturias, Leonor, o por la Fundación Princesa de Asturias para intentar estafar a los ciudadanos. Prometen ayudas económicas, donaciones o premios inexistentes y piden a las víctimas que contacten con ellos por mensaje privado. Todo es falso.
La Fundación Princesa de Asturias ha emitido un comunicado oficial en el que alerta de estas prácticas y recuerda que no dispone de programas de ayuda económica, subvenciones, sorteos ni mecanismos de entrega de dinero a particulares. Tampoco la princesa Leonor solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo ninguna circunstancia.
"Cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad", subraya la Fundación, que insiste en que la única información veraz es la que se publica a través de sus canales oficiales y los de la Casa de Su Majestad el Rey.
En algunos de estos intentos de estafa, los delincuentes utilizan incluso inteligencia artificial para simular la voz o la imagen de la princesa, con mensajes diseñados para generar confianza. Frases como "necesito que te comuniques conmigo al privado para ayudarte" forman parte del engaño. A partir de ahí, solicitan datos personales o directamente dinero.
Desde la Fundación advierten de que se han detectado perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales que suplantan tanto a la institución como a la figura de la princesa Leonor con fines económicos. Por eso, hacen un llamamiento a la prudencia y piden que no se responda a este tipo de mensajes ni se facilite ningún dato personal.
Además, recomiendan a cualquier persona que pueda verse afectada que ponga estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, ya que se trata de prácticas delictivas.
El mensaje es claro: si una cuenta dice ser la princesa Leonor o la Fundación y pide dinero, es una estafa. No existen ayudas, premios ni donaciones gestionadas por estas vías. Ante la duda, comprobar siempre los canales oficiales y no picar.
