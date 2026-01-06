Estafas que suplantan a la princesa Leonor: la Fundación alerta de perfiles falsos que piden dinero

Cientos de perfiles falsos en redes sociales se hacen pasar por la princesa de Asturias, Leonor, o por la Fundación Princesa de Asturias para intentar estafar a los ciudadanos. Prometen ayudas económicas, donaciones o premios inexistentes y piden a las víctimas que contacten con ellos por mensaje privado. Todo es falso.

La Fundación Princesa de Asturias ha emitido un comunicado oficial en el que alerta de estas prácticas y recuerda que no dispone de programas de ayuda económica, subvenciones, sorteos ni mecanismos de entrega de dinero a particulares. Tampoco la princesa Leonor solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo ninguna circunstancia.

"Cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad", subraya la Fundación, que insiste en que la única información veraz es la que se publica a través de sus canales oficiales y los de la Casa de Su Majestad el Rey.

En algunos de estos intentos de estafa, los delincuentes utilizan incluso inteligencia artificial para simular la voz o la imagen de la princesa, con mensajes diseñados para generar confianza. Frases como "necesito que te comuniques conmigo al privado para ayudarte" forman parte del engaño. A partir de ahí, solicitan datos personales o directamente dinero.

Desde la Fundación advierten de que se han detectado perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales que suplantan tanto a la institución como a la figura de la princesa Leonor con fines económicos. Por eso, hacen un llamamiento a la prudencia y piden que no se responda a este tipo de mensajes ni se facilite ningún dato personal.

Además, recomiendan a cualquier persona que pueda verse afectada que ponga estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, ya que se trata de prácticas delictivas.

El mensaje es claro: si una cuenta dice ser la princesa Leonor o la Fundación y pide dinero, es una estafa. No existen ayudas, premios ni donaciones gestionadas por estas vías. Ante la duda, comprobar siempre los canales oficiales y no picar.

