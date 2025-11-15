En estado grave una niña tras ser rescatada del mar en Girona

Una niña de nacionalidad extranjera se encuentra en estado grave después de haber sido rescatada esta mañana del mar frente al litoral de Lloret de Mar, en Girona, según informaron a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

El incidente ocurrió alrededor de las once y media, cuando la menor, que estaba junto a otras niñas extranjeras en la costa, se lanzó al agua. El mal estado del mar y las fuertes corrientes que afectaban hoy a la zona la arrastraron mar adentro, alejándola de la línea de playa.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Local y de los Bombers de la Generalitat se lanzaron al agua para socorrerla. Finalmente lograron recuperarla, aunque la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) la atendieron en tierra y, posteriormente, la menor fue evacuada a un hospital, donde permanece en estado grave.

La borrasca Claudia

La borrasca Claudia sigue complicando el fin de semana en gran parte del país y ya ha provocado una víctima en Torrevieja, donde un joven de 22 años murió al caer una palmera sobre su coche por el fuerte viento.

En Andalucía, el 112 ha atendido 627 incidencias desde el inicio del temporal, sobre todo en Sevilla, Huelva y Cádiz. La mayoría están relacionadas con inundaciones en calles y bajos, acumulaciones de agua en carreteras secundarias y caída de árboles, ramas o mobiliario urbano. Las autoridades piden mantener la precaución ante los avisos naranjas aún activos.

Las provincias andaluzas más afectadas son Sevilla, Huelva y Cádiz, aunque también se han registrado problemas en Málaga y Córdoba. La comunidad mantiene desde el 27 de octubre el Plan de Emergencia por Riesgo de Inundaciones en fase de preemergencia.

Según la AEMET, este sábado habrá alertas en 19 provincias y en Ceuta por lluvia, tormentas, viento y oleaje. Se han activado avisos amarillos y naranjas dependiendo de la zona. La borrasca, prácticamente estacionaria al noroeste peninsular, dejará cielos muy nubosos y lluvias generalizadas, más intensas en Andalucía, el Pirineo, el sistema Central, Galicia occidental, la cordillera Cantábrica y el mar de Alborán.

Se esperan además tormentas con granizo en el oeste andaluz y de forma puntual en Galicia y el Pirineo oriental. En montañas como los Pirineos, el sistema Central y Sierra Nevada volverá a nevar. Las temperaturas subirán ligeramente en el sureste y el área de Alborán, pero bajarán en el noreste y Baleares. También habrá nieblas, brumas y calima, y rachas de viento muy fuertes en el Cantábrico oriental, Baleares, zonas altas de la Península y cumbres del norte, donde podrían ser huracanadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.