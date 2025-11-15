Trump afirma que Epstein "inventaba memes" sobre él y pide que "averigüen la relación de Clinton" con el pederasta

La nueva serie de documentos publicados, compuesta por más de 23.000 páginas, han provocado la reacción del mandatario. Donald Trump acusó a los demócratas de intentar "revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas", tal y como declaró en su cuenta oficial de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó cualquier vínculo incriminatorio con Jeffrey Epstein y afirmó que el pederasta "inventaba memes" sobre él, al tiempo que instó a los investigadores a centrarse en lo que Epstein sabía de figuras como el expresidente Bill Clinton.

El mandatario hizo estas declaraciones desde el avión presidencial cuando un periodista le preguntó qué significaba una nota atribuida a Epstein en la que sugería que Trump "sabía sobre las chicas".

Tal y como afirmó el presidente, no sabía nada sobre las chicas. Asimismo, añadió que la "pregunta es qué quiso decir él después de pasar todo su tiempo con Bill Clinton y Larry Summers" y subrayó que esas relaciones eran mucho más estrechas que la suya.

Trump también sostuvo que su relación con Epstein había sido "muy mala durante muchos años" y sugirió que los supuestos apuntes encontrados entre los documentos del financista fueron fabricados por él mismo cuando Trump llegó a la Casa Blanca.

Además, el mandatario pidió que se investigara qué información tenía Epstein sobre otras personalidades y entidades financieras.

Epstein dijo a un periodista que tenía fotos de Trump "con mujeres en bikini"

La publicación de tres nuevos correos pertenecientes a los archivos del pederasta Jeffrey Epstein revela más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, Donald Trump, que niega cualquier cercanía con su exaliado. En concreto, uno de los correos publicados por el Congreso de los Estados Unidos revelan que el pederasta Jeffrey Epstein dijo a un experiodista del The New York Times que tenía fotos del presidente Donald Trump con mujeres en bikini y que había "entregado" su exnovia al magnate de Nueva York.

En un intercambio de correos de diciembre de 2015, Epstein le dijo al entonces periodista del The New York Times, Thomas Landon Jr, que tenía fotos de Trump con chicas en bikini en su cocina. El correo enviado por el pederasta pregunta directamente al reportero que si quiere fotos de Donald con chicas en bikini en su cocina.

En un intercambio posterior con Landon Jr., a finales de 2015, Epstein le dijo que Trump casi atraviesa una puerta de vidrio en su casa al distraerse con unas "jóvenes que nadaban en la piscina". Tal y como detalló Epstein, Trump "estaba tan concentrado que se chocó directamente contra la puerta".

De la misma manera, el fallecido pederasta agregó en otro correo que le "dio a Donald" a su novia Celina Midelfart, una empresaria noruega, en 1993, cuando ella tenía 20 años y el magnate 47.

Presiones para desclasificar los documentos relacionados con Epstein

La publicación de estos correos se dan en medio de las crecientes presiones en el Congreso para votar un proyecto de ley que obligaría a desclasificar miles de documentos relacionados con Epstein. Pese a que la Cámara de Representantes ya cuenta con las firmas suficientes para forzar una votación, el proceso enfrenta obstáculos en el Senado.

