Efemérides de hoy 16 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de noviembre?

El 16 de noviembre de 2001, muere Mohamed Atef, considerado el jefe militar de la Al Qaeda y uno de los principales colaboradores de Osama Bin Laden, en plena ofensiva estadounidense contra los bastiones del grupo terrorista en Afganistán. Atef, también conocido como Abu Hafs al-Masri, es alcanzado por un bombardeo aéreo cerca de Kabul, según confirma el Pentágono y posteriormente el embajador talibán en Islamabad. Su muerte representa un golpe estratégico para la red terrorista, apenas dos meses después de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, en los que se le atribuyó un papel clave en la planificación y ejecución.

Atef, de origen egipcio y antiguo oficial de policía, había sido vinculado también a los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. Su rol como coordinador de operaciones militares lo convertía en una figura central en la estructura de Al Qaeda, y su eliminación fue celebrada por Washington como un avance en la lucha contra el terrorismo global. Sin embargo, su muerte no detuvo la expansión de la red y marcó el inicio de una larga campaña militar en Afganistán, que se prolongaría durante dos décadas.

Un 16 de noviembre, pero de 1780, en el Santuario de Tungasuca (Perú), el líder indígena José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, proclama por primera vez en América la abolición de la esclavitud, en el marco de la Gran Rebelión que encabeza contra el dominio español. Este gesto revolucionario, inspirado en ideales de justicia y libertad, desafió abiertamente el sistema de castas y explotación que imperaba en el Virreinato del Perú, convirtiéndose en un antecedente clave de los movimientos emancipadores latinoamericanos. Aunque su levantamiento fue sofocado y él ejecutado en 1781, su legado perdura como símbolo de resistencia y dignidad indígena.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de noviembre?

1519.- El conquistador español Diego Vázquez de Cuéllar funda La Habana, actual capital de Cuba, que se denomina villa de San Cristóbal de La Habana.

1855.- El médico, explorador y misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria en el río Zambeze (Rhodesia).

1870.- Las Cortes Constituyentes españolas eligen a Amadeo de Saboya como rey de España en un primer intento de instaurar la monarquía parlamentaria en el país.

1885.- El empresario norteamericano George Eastman inventa la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes.

1904.- Estados Unidos se hace con los derechos sobre el canal de Panamá por 40 millones de dólares.

1933.- Estados Unidos y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.

1938.- Termina la batalla del Ebro, una de las más cruentas y largas de la guerra civil española.

1955.- Mohamed V de Marruecos vuelve del exilio en Córcega, donde fue deportado por las autoridades coloniales francesas.

1974.- Una potente transmisión de radio desde el radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) envía el “Mensaje de Arecibo” hacia el espacio, en un intento de comunicación con el mundo exterior.

1978.- Se firma en España el Real Decreto-Ley que adelanta la mayoría de edad de los 21 a los 18 años.

2023.- El Parlamento italiano aprueba una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, como la carne cultivada. Italia es el primer país europeo que introduce esta medida.

¿Quién nació el 16 de noviembre?

1717.- Jean Le Rond D'Alambert, matemático y físico francés.

1895.- Pau Hindemith, compositor alemán.

1922.- José Saramago, escritor portugués.

1938.- Miguel Ángel Gozalo, periodista español.

1955.- Héctor Raúl Cúper, entrenador de fútbol argentino.

1964.- Coral Astrid Bistuer, taekwondista española.

1964.- Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense.

¿Quién murió el 16 de noviembre?

1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.

1960.- Clark Gable, actor estadounidense.

1989.- Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita español.

1997.- Georges Marchais, dirigente comunista francés.

2004.- Joan Ramón Mainat, periodista y productor televisivo español.

2022.- Isabel Salgado, pionera del voleibol y del vóley playa de Brasil.

2024.- Jerry Weill, compositor y músico, considerado el maestro del jazz venezolano.

¿Qué se celebra el 16 de noviembre?

Hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Flamenco y el Día Internacional para la Tolerancia.

Horóscopo del 16 de noviembre

Los nacidos el 16 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre, se celebran las santas Margarita de Escocia, Inés, Gertrudis y los santos Edmundo, Marcos, Marino, Roque, Rufino y Valerio.