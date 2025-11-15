Salvamento Marítimo rescata a dos cayucos con 355 personas en sur de El Hierro

Este viernes Salvamento Marítimo ha rescatado a dos cayucos con 355 personas en las Islas Canarias. Las embarcaciones han sido localizadas a 37 y 150 kilómetros del sur de El Hierro, tras quedarse sin combustible.

De entre los inmigrantes rescatados hay al menos un bebé, 44 mujeres y trece menores, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.

El orden de los hechos

Los hechos ocurrían este viernes, cerca del mediodía, cuando un avión de Salvamento que se encontraba rastreando el Atlántico en busca de posibles embarcaciones, se encontraba de repente una embarcación a unos 100 kilómetros de El Hierro.

Inmediatamente después se envió ayuda mediante la Navia, una de las dos 'salvamares' más rápidas del puerto de La Restinga. Todo parecía transcurrir con normalidad, cuando de repente a mitad de camino la tripulación de salvamento se encontró con otro cayuco que se había quedado sin gasolina, y que llevaba encima 249 personas, un número superior a la capacidad que podía embarcar. Entre ellas viajaban 39 mujeres y doce menores.

Tras el encuentro inesperado de esa segunda embarcación, se tuvo que movilizar también a la otra 'salvamar', Diphda, para poder devolver a todos a tierra. De uno de los cayucos se trasladaron 40 personas que se encontraban más débiles en la Navia, y las otras 209 se trasladaron en la Diphda.

Seis personas fueron trasladadas al hospital

Al llegar a tierra, seis personas fueron trasladadas al hospital, entre ellas dos niños con fiebre y una mujer con un traumatismo en la cara. Según los sanitarios, dicha embarcación salió hace 8 días de Gambia.

La embarcación salió hace seis días

Tras el rescate de uno de los cayucos, la Navia regresó al mar para poder rescatar a la otra embarcación, que llevaba a 106 inmigrantes a bordo y que habían salido hace seis días desde Gunjur (Gambia). Entre los inmigrantes de esta embarcación se encontraban tres mujeres y un mejor. Al llegar a tierra, uno de los hombres fue trasladado al hospital con una descompensación diabética.

Otro rescate hace días

Hace menos de un mes tenía lugar otro rescate de 75 migrantes que llegaban a Canarias en dos cayucos. Las embarcaciones fueron interceptadas en El Hierro y en Gran Canaria.

Uno de los cayucos que fue localizado al sur de El Hierro llevaba 13 ocupantes, los cuales fueron atendidos en el muelle por el dispositivo habitual del Servicio Canario de Salud y Cruz Roja, y ninguno de ellos necesitó traslado hospitalario.

La otra embarcación, en la que viajaban 62 personas, fue localizada en aguas próximas a Gran Canaria. A su llegada a tierra, seis personas fueron trasladadas a centros hospitalarios: dos con dolencias moderadas y cuatro por protocolo.

La inmigración se ha reducido un 50% este 2024

La llegada de inmigración irregular a Canarias se ha reducido un 50% en lo que va de año, según datos de la Policía Marítima. La cooperación con países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal y Gambia, de donde proceden el 80% de los migrantes, ha permitido prevenir el 40% de las salidas hacia el archipiélago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.