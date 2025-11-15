Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid llega a los tribunales. Tras acabarse el plazo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que el Gobierno presentará un contencioso administrativo contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia en materia del aborto, pese al requerimiento formal iniciado hace un mes.

Durante el acto 'Dos años gobernando' de Más Madrid, Mónica García ha acusado a la presidenta madrileña de actuar "al más puro estilo trumpista", asegurando que Ayuso "ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

Según la ministra, la dirigente popular, combinando "soberbia e ignorancia", está desoyendo al Tribunal Constitucional, incumpliendo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (en vigor desde 2023) y actuando contra los derechos de las mujeres. Ha añadido que, con la demanda, Ayuso tendrá que responder ante los tribunales por su actuación contra la ley, la democracia y las mujeres de la Comunidad de Madrid.

Madrid, la única comunidad que mantiene su negativa

Tras la reciente incorporación de Baleares y Aragón, la Comunidad de Madrid será la única autonomía que no figure en el registro nacional de objetores. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, defendió este viernes la postura del Gobierno regional asegurando que actuarán "con la Constitución en la mano" para proteger la libertad de objeción de los profesionales.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", afirmó Matute, reiterando que el Ejecutivo madrileño no renunciará a su interpretación del derecho a la objeción de conciencia.

