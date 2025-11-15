Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

ABORTO

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a la presidenta madrileña de actuar "al más puro estilo trumpista", asegurando que Ayuso "ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia alaborto

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid llega a los tribunales. Tras acabarse el plazo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que el Gobierno presentará un contencioso administrativo contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia en materia del aborto, pese al requerimiento formal iniciado hace un mes.

Durante el acto 'Dos años gobernando' de Más Madrid, Mónica García ha acusado a la presidenta madrileña de actuar "al más puro estilo trumpista", asegurando que Ayuso "ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".

Según la ministra, la dirigente popular, combinando "soberbia e ignorancia", está desoyendo al Tribunal Constitucional, incumpliendo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (en vigor desde 2023) y actuando contra los derechos de las mujeres. Ha añadido que, con la demanda, Ayuso tendrá que responder ante los tribunales por su actuación contra la ley, la democracia y las mujeres de la Comunidad de Madrid.

Madrid, la única comunidad que mantiene su negativa

Tras la reciente incorporación de Baleares y Aragón, la Comunidad de Madrid será la única autonomía que no figure en el registro nacional de objetores. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, defendió este viernes la postura del Gobierno regional asegurando que actuarán "con la Constitución en la mano" para proteger la libertad de objeción de los profesionales.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", afirmó Matute, reiterando que el Ejecutivo madrileño no renunciará a su interpretación del derecho a la objeción de conciencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Tellado dedica una canción del nuevo álbum de Rosalía a Pedro Sánchez: "Se ha convertido en La Perla de España"

Tellado dedica una canción del nuevo álbum de Rosalía a Pedro Sánchez: "Se ha convertido en La Perla de España"

Publicidad

España

El PSOE carga contra Feijóo y Abascal: "No tienen derecho a elegir por los valencianos ni a seguir pisoteando el dolor de las víctimas"

El PSOE carga contra Feijóo y Abascal: "No tienen derecho a elegir por los valencianos ni a seguir pisoteando el dolor de las víctimas"

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia alaborto

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto

Feijóo se reúne en el Congreso con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil

Feijóo se compromete a mejorar las condiciones de la Guardia Civil y la Policía si llega a la Moncloa

Salomé Pradas junto a técnicos el día de la dana
INVESTIGACIÓN DANA

Un asesor de Salomé Pradas asegura que el envío del Es-Alert se retrasó por una discusión entre los técnicos

José Luis Ábalos
PSOE

El PSOE cuestiona al juez del 'caso Koldo' por investigar los pagos en efectivo y le acusa de actuar en base a "conjeturas"

Ayuso
Aborto

Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y lo deja en manos de los tribunales

Madrid se niega a crear la base de datos de objetores mientras Aragón y Baleares aceptan el requerimiento de Sanidad.

Tellado dedica una canción del nuevo álbum de Rosalía a Pedro Sánchez: "Se ha convertido en La Perla de España"
PARTIDO POPULAR

Tellado dedica una canción del nuevo álbum de Rosalía a Pedro Sánchez: "Se ha convertido en La Perla de España"

Después de que el presidente del Gobierno confesara su admiración por Rosalía y su nuevo álbum 'Lux', el secretario general del PP ha afirmado que cree que a muchos españoles al escuchar 'La Perla' "les ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno".

Sede de Acciona

La UCO registra sedes de Acciona en una pieza separada del caso Koldo y saca cuatro mochilas en Bilbao

Imagen de archivo de Íñigo Errejón y de Elisa Mouliaá.

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Bolaños celebra informe del TJUE sobre la ley de amnistía, pero frena expectativas sobre Puigdemont

Publicidad