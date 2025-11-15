PALESTINA
Queman contenedores al paso de la segunda manifestación por Palestina en Bilbao
A la manifestación han acudido unas 20.000 personas y ha recorrido las calles de Bilbao bajo el lema de "Destruir Israel".
Este sábado por la tarde cuatro contenedores han sido quemados al paso de la segunda de las manifestaciones por Palestina en la Gran Vía de Bilbao, y un reportero gráfico ha sido agredido con una lata de cerveza llena.
Los hechos han tenido lugar antes del encuentro deportivo que enfrentaba las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina en San Mamés, un encuentro con el que se pretende denunciar el genocidio en la franja de Gaza y el apoyo a los derechos del pueblo palestino.
Dos manifestaciones
Justo antes del evento deportivo, se han organizado dos manifestaciones; primero la oficial, en la que han participado miles de personas que pedían la paz; y la segunda, era la que realmente la que preocupaba al departamento de seguridad, ya que estaba protagonizada por grupos ultras del deporte y miembros de GKS. Esta segunda manifestación, a la que han acudido unas 20.000 personas, ha recorrido las calles de Bilbao bajo el lema de "Destruir Israel" o "Libertad para Palestina.
Los manifestantes han encendido bengalas y han tirado petardos, y aunque la marcha ha estado blindada con fuertes medidas de seguridad y un helicóptero de la Ertzaintza ha sobrevolado Bilbao, hay que señalar la quema de cuatro contenedores y el ataque a un reportero gráfico, al que han lanzado una lata de cerveza llena, que ha impactado contra su cámara.
Los contenedores ardieron en distintos puntos de la Gran Vía de Bilbao a las 19:10 horas de la tarde, y los efectivos del cuerpo de bomberos acudieron para sofocar el fuego.
Finalmente, ambas manifestaciones confluyeron en la explanada del estadio de San Mamés, donde a las 20:30 horas comenzó el encuentro, al que asistió el lehendakari, Imanol Pradales.
Otras protestas a favor de Palestina en Barcelona
Hace un mes, el 15 de octubre, España salía a la calle contra el "genocidio en Gaza" y en apoyo al pueblo palestino. En dicha movilización, que tuvo lugar en Barcelona, los asistentes encendieron bengalas, quemaron contenedores y lanzaron piedras contra comercios contra el país hebreo.
Los Mossos d' Esquadra tuvieron que cargar contra los manifestantes con gas pimienta, y 15 personas fueron detenidas por desórdenes públicos.
