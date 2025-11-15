Llenar la cesta de la compra es cada vez más caro: los huevos suben un 50% en seis meses

Los precios siguen subiendo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en este mes de octubre el IPC ha registrado un aumento del 3,1%, una décima más que el mes anterior, convirtiéndose en el nivel más alto desde junio de 2024.

Según el INE, la causa principal de este aumento es el encarecimiento de la electricidad, que elevó el coste de la vivienda hasta el 7,5% y fue el factor que más peso tuvo en la subida de precios.

Entre las cosas que más sube están los transportes, principalmente los vuelos internacionales y los trenes, la luz y muchos de los alimentos imprescindibles en la cesta de la compra.

Los alimentos básicos suben un 6,7%

Llenar la cesta de la compra es cada vez más caro, este año las frutas y verduras, la carne y el pescado se han encarecido un 6,7%, y lo que más ha subido son los huevos, cuyo precio ha aumentado un 50% en apenas 6 meses, reflejo del brote de gripe aviar.

Otros alimentos que también se han disparado han sido el café, que ha subido un 19,4% interanual, la carne de vacuno que ha aumentado un 17,8%, o el chocolate, que se ha encarecido en un 16,1%.

Esto es lo que cuesta comer al mes a una persona

Los alimentos que más han subido son alimentos básicos, si antes a una persona le costaba comer al mes 181€, ahora esa cifra subiría hasta los 216 € por persona, es decir, son 35€ más al mes. Un gasto que a muchas familias les cuesta afrontar, concretamente a tres de cada diez familias se les complica llenar la cesta de la compra.

En sentido contrario, entre los productos que más han bajado se encuentra el aceite de oliva, que ha descendido un 41,6% con respecto al año anterior. Otros productos que también se han abaratado han sido: el azúcar, que ha bajado un 13,5%, las patatas un 3,4% o el yogur, que ha descendido un 1,8%.

La recogida de basura sube un 30,3 %

Fuera del ámbito alimenticio, otra de las cosas que ha subido mucho ha sido la recogida de basura, que se ha encarecido en un 30,3%. Además, la joyería y la bisutería han subido un 26,8% y el transporte combinado de pasajeros se ha encarecido en un 25,7%.

Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la tasa del 3,1% "está en línea con la de septiembre", esto se explica por las subidas de la luz, los vuelos internacionales y el transporte en tren. Unas alzas que se compensaron parcialmente con la bajada de los paquetes turísticos tras el fin de la temporada, y de los carburantes que recogen la moderación en los precios del barril del petróleo.

