Noticias de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

La subida del IPC, la negación de Ayuso al registro de médicos objetores al aborto que podría llevarla ante la justicia o los nuevos datos de la investigación acerca de la muerte de Encarnita Polo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy sábado 15 de noviembre.

Llenar la cesta de la compra es cada vez más caro: los huevos suben un 50% en seis meses

Los precios continúan al alza. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC de octubre subió un 3,1%, una décima más que en septiembre y el nivel más elevado desde junio de 2024. El principal responsable del incremento es el encarecimiento de la electricidad, que elevó el coste de la vivienda un 7,5%.

También aumentaron notablemente los precios del transporte, sobre todo vuelos internacionales y trenes, la luz y varios alimentos esenciales. Los productos básicos de la cesta de la compra son ahora un 6,7% más caros. Destacan las fuertes subidas de los huevos (50% en seis meses por la gripe aviar), el café (19,4%), la carne de vacuno (17,8%) y el chocolate (16,1%).

Como resultado, alimentar a una persona al mes cuesta ahora unos 216 euros, frente a los 181 euros anteriores, lo que supone 35 euros más. Tres de cada diez familias tienen dificultades para asumir este aumento. En contraste, algunos productos han bajado de precio, como el aceite de oliva (–41,6%), el azúcar (–13,5%), las patatas (–3,4%) y el yogur (–1,8%).

Fuera de la alimentación, la recogida de basura se ha encarecido un 30,3%, la joyería y bisutería un 26,8% y el transporte combinado de pasajeros un 25,7%. Según el Ministerio de Economía, la tasa del 3,1% es similar a la de septiembre y responde principalmente a la subida de la luz y del transporte, aunque se ha compensado parcialmente con la caída de los precios de los paquetes turísticos y de los carburantes.

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto

El enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid por el registro de médicos objetores al aborto ha llegado a los tribunales. Al expirar el plazo dado, la ministra Mónica García anunció que el Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por no entregar esos datos, pese al requerimiento enviado hace un mes.

En un acto público, García acusó a Ayuso de desafiar la ley y de bloquear el derecho al aborto, señalando que su postura ignora al Tribunal Constitucional y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva vigente desde 2023. Afirmó que la presidenta madrileña tendrá que responder ante la Justicia por incumplir la normativa y perjudicar los derechos de las mujeres.

Con la incorporación reciente de Baleares y Aragón, Madrid queda como la única comunidad que sigue sin aportar su información al registro nacional. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, defendió que su Gobierno actuará amparado en la Constitución para proteger la objeción de conciencia y sostuvo que prefieren que sea un tribunal quien determine el procedimiento antes que acatar lo que consideran una decisión partidista del Ejecutivo central.

¿Qué se sabe del presunto asesinato de la artista Encarnita Polo? El sospechoso era su compañero de residencia

Sigue abierta la investigación por la muerte de Encarnita Polo, destacada cantante de pop y copla de los años 60 y 70. La artista, famosa por temas como 'Paco, Paco, Paco', falleció el viernes en la residencia Decanos de Ávila, donde vivía desde hace años. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo ser estrangulada por otro residente, un hombre de más de 80 años.

El sospechoso, que no había mostrado conductas violentas previamente, está bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hasta que los médicos determinen si puede pasar a manos del juez, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional investiga lo sucedido dentro del centro y ha confirmado que la víctima era Encarnita Polo.

La cantante será enterrada en Ávila tras un velatorio en la ciudad. Su hija, Raquel Waitzman Polo, comunicó el fallecimiento con un mensaje en el que destacó la trayectoria artística de su madre y pidió respeto y privacidad para poder vivir el duelo en paz.

Encarnita Polo, nacida en Sevilla en 1939, fue una figura muy popular gracias a la televisión y a su estilo flamenco-pop. Aunque se retiró de los escenarios hace años, siguió apareciendo en programas. En 2012 relató haber perdido buena parte de sus ahorros por las preferentes de Bankia y, en sus últimos años, vivió alejada de la vida pública mientras recibía tratamiento contra un cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.