Encuentran a una pareja muerta con signos de violencia en Alpedrete

Este sábado una pareja de 60 años ha perdido la vida en el municipio madrileño de Alpedrete. Según un equipo médico del Summa 112, los fallecidos presentaban signos visibles de violencia.

Los sanitarios no han podido hacer nada

Alrededor de las 12:00h del mediodía de este sábado, 112 de la Comunidad de Madrid recibía una llamada alertando lo ocurrido en la calle de la Jara de Alpedrete. Cuando han llegado al domicilio, los sanitarios se han encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia.

Los servicios sanitarios no han podido hacer nada para salvarles la vida. La Guardia Civil se ha hecho cargo ya de la investigación de los hechos.

Un caso parecido en Cádiz

En el mes de septiembre ocurría un caso similar en Cádiz, cuando un hombre de 61 era encontrado sin vida con signos de violencia en su domicilio de Benaocaz, en Cádiz.

Según apuntaba la Guardia Civil, el cuerpo presentaba indicios compatibles con un posible robo en el interior de la casa. Posteriormente, la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz activaba el protocolo judicial y se hacía cargo de las diligencias.

Hallan muerto a un hombre sin hogar con signos de violencia

Este verano, concretamente en el mes de julio, era encontrado sin vida también un hombre sin hogar, con signos de violencia. Este suceso ocurría en la playa del Inglés, en Gran Canaria, cuando dos transeúntes descubrían el cuerpo sobre un colchón, junto a una maleta con sus pertenencias.

El cadáver presentaba al menos dos heridas de arma blanca en el abdomen y signos evidentes de evisceración. La víctima era un hombre de origen magrebí y, según fuentes policiales, solía estar siempre por esa zona. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, el estado del cuerpo apunta con fuerza a la intervención de terceras personas. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia.

