Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

MUERTE VIOLENCIA

Encuentran a una pareja muerta con signos de violencia en Alpedrete

Un varón y una mujer de 60 años han sido encontrados sin vida en su domicilio.

El chalet donde se han encontrado los cuerpos sin vida

El chalet donde se han encontrado los cuerpos sin vidaEuropa Press

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Este sábado una pareja de 60 años ha perdido la vida en el municipio madrileño de Alpedrete. Según un equipo médico del Summa 112, los fallecidos presentaban signos visibles de violencia.

Los sanitarios no han podido hacer nada

Alrededor de las 12:00h del mediodía de este sábado, 112 de la Comunidad de Madrid recibía una llamada alertando lo ocurrido en la calle de la Jara de Alpedrete. Cuando han llegado al domicilio, los sanitarios se han encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia.

Los servicios sanitarios no han podido hacer nada para salvarles la vida. La Guardia Civil se ha hecho cargo ya de la investigación de los hechos.

Un caso parecido en Cádiz

En el mes de septiembre ocurría un caso similar en Cádiz, cuando un hombre de 61 era encontrado sin vida con signos de violencia en su domicilio de Benaocaz, en Cádiz.

Según apuntaba la Guardia Civil, el cuerpo presentaba indicios compatibles con un posible robo en el interior de la casa. Posteriormente, la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz activaba el protocolo judicial y se hacía cargo de las diligencias.

Hallan muerto a un hombre sin hogar con signos de violencia

Este verano, concretamente en el mes de julio, era encontrado sin vida también un hombre sin hogar, con signos de violencia. Este suceso ocurría en la playa del Inglés, en Gran Canaria, cuando dos transeúntes descubrían el cuerpo sobre un colchón, junto a una maleta con sus pertenencias.

El cadáver presentaba al menos dos heridas de arma blanca en el abdomen y signos evidentes de evisceración. La víctima era un hombre de origen magrebí y, según fuentes policiales, solía estar siempre por esa zona. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, el estado del cuerpo apunta con fuerza a la intervención de terceras personas. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la autopsia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Sociedad

Vehículo de Bombers de la Generalitat.

En estado grave una niña tras ser rescatada del mar en Girona

El chalet donde se han encontrado los cuerpos sin vida

Encuentran a una pareja muerta con signos de violencia en Alpedrete

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

Cayuco
INMIGRACIÓN

Salvamento Marítimo rescata a dos cayucos con 355 personas en sur de El Hierro

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería
Violencia de género

Abandona a su pareja en un descampado de Almería tras dejarle inconsciente de una patada en el abdomen

Imagen de archivo de un coche de bomberos
Incendio

Un incendio en un desguace de motos provoca una columna de humo en Alboraya, Valencia

Un incendio en un desguace de motos ha provocado una intensa columna de humo en Alboraya, Valencia. Los bomberos están trabajando en la zona para su extinción, aunque no reviste gravedad.

Una unidad SAMU y una SVB
Accidente de tráfico

Un muerto y cuatro heridos tras un choque entre dos coches en Alcúdia, Mallorca

El accidente se ha producido durante la madrugada de este sábado, y pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios, no han podido salvar la vida de la persona fallecida. Los otros cuatro heridos han sido derivados a diferentes hospitales en función de su gravedad.

Campana

A vueltas con las campanas en Soraluze: varios vecinos piden silenciarlas por la noche

Efemérides de hoy 15 de noviembre de 2025: Otorgan a Ida Vitale el Premio Cervantes

Efemérides de hoy 15 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de noviembre?

Muere un joven de 22 años tras caerle una palmera mientras conducía en Torrevieja

Muere un joven de 22 años tras caerle una palmera mientras conducía en Torrevieja

Publicidad