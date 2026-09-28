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Batalla campal en una boda en Galicia: 70 personas se pegaron con piedras y palos y hay varios heridos

Dos agentes de la Policía Nacional fueron heridos durante el operativo de contención de la pelea en la provincia de Pontevedra.

Guardia Civil

Guardia Civil Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

Nueva reyerta entre dos familias en una boda en O Vao de Abaixo, en Poio (Pontevedra), en la que una batalla campal entre 70 personas ha requerido desplegar efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Poio para poner fin a una pelea en la que ha habido varios heridos, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional.

Batalla campal entre dos familias tras una boda

Los hechos dieron comienzo sobre las 3 de la madrugada, cuando la Benemérita recibió un aviso de un vecino que alertaba de una gran pelea entre varias personas en el poblado. Según fuentes de la Guardia Civil, los participantes de la pelea se empezaron a agredir a golpes y puñetazos para posteriormente pasar a utilizar palos, coger piedras y otros objetos para acabar lanzándoselos. Los agentes tuvieron que establecer un cordón de seguridad para separar a los dos grupos y evitar que la violencia continuara. El dispositivo llegó a contar con hasta 33 agentes de la Guardia Civil y se mantuvo activo durante varias horas ante el riesgo de que la pelea volviera a reproducirse, tal y como indican desde el Diario de Pontevedra.

Dos policías nacionales heridos en el operativo

Como aseguraron los agentes al mismo medio, el operativo duró dos horas, cuando se logró dispersar a los implicados y trasladar a los heridos a los centros hospitalarios. Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos policías nacionales. Al menos, un hombre adulto acudió al Hospital Montecelo por una posible fractura del tabique nasal, mientras que también fueron atendidos una mujer y un menor.

Se desconocen por ahora los motivos de la reyerta

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a que se produjera esta pelea multitudinaria entre familias, ya que durante la celebración de la boda durante la tarde en Marcón no se habían producido incidentes. La Guardia Civil tampoco había practicado detenciones ni tenía constancia de denuncias presentadas por los participantes en el momento en que se difundieron las últimas informaciones. Los efectivos policiales permanecieron en la zona hasta prácticamente el amanecer para evitar nuevos enfrentamientos.

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