Arranca la vacunación contra la gripe, el COVID y el VRS con nuevas edades y más colegios

La campaña de vacunación frente a la gripe, el covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) comienza esta semana en la mayoría de comunidades autónomas. La principal novedad es la ampliación de la vacunación contra la gripe a más adolescentes y el refuerzo de la inmunización en los colegios.

El coronavirus duplica su incidencia en una semana

El inicio de la campaña coincide con un aumento de los contagios por coronavirus. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia ha pasado en una semana de 50 a 85 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la mayoría de los casos son leves.

La gripe, en cambio, ha registrado un ligero descenso, de 27,2 a 22,9 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso del VRS, todavía no se han contabilizado contagios.

Las comunidades comienzan la campaña de forma escalonada y priorizan a personas mayores, población infantil, embarazadas, personas con patologías de riesgo y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Más vacunación infantil contra la gripe

Como norma general, la vacuna de la gripe está dirigida a los mayores de 60 años y a los niños de entre 6 y 59 meses, además de otros colectivos de riesgo.

Sin embargo, varias comunidades han ampliado este año la vacunación infantil a niños de más edad, llegando en algunos casos hasta los 11, 12 o 13 años. Para facilitar el acceso, varias administraciones llevarán la vacunación directamente a los centros educativos.

En el caso del covid-19, el criterio es similar, aunque la edad de referencia para los mayores se sitúa generalmente en los 70 años. La inmunización frente al VRS continuará centrándose especialmente en los recién nacidos, aunque algunas comunidades también la administrarán a determinados adultos vulnerables.

Así comienza la campaña en cada comunidad

Andalucía

La campaña arrancará el jueves con niños de 6 meses a 5 años, personal docente, menores de hasta 17 años con patologías o situaciones de riesgo y embarazadas. También podrán vacunarse personas institucionalizadas y los profesionales que las atienden, además del personal sanitario y sociosanitario.

A partir del 7 de octubre se incorporarán los mayores de 80 años, las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales.

Aragón

Comienza mañana en centros sociosanitarios, trabajadores de estos centros, embarazadas y otros colectivos.

La comunidad amplía la vacunación contra la gripe hasta los 11 años. Entre el 5 y el 19 de octubre se vacunará en 159 colegios. Desde esa fecha también podrán hacerlo los menores de hasta 11 años en centros de salud, además de los mayores de 80 años y los grupos de riesgo.

El 3 de noviembre se abrirá a los mayores de 60 años y a las personas de riesgo.

Asturias

La campaña comienza el jueves en centros sociosanitarios y con la población infantil. Este año amplía la vacunación de la gripe hasta los 13 años.

El 13 de octubre se incorporarán los mayores de 80 años y, desde el día 26, los mayores de 60 y las personas de riesgo.

Baleares

Está pendiente de anunciar oficialmente el calendario. La vacunación comenzará en octubre con los colectivos vulnerables.

Canarias

Comenzará el 5 de octubre con personas institucionalizadas y dependientes atendidos en sus domicilios. Las tres vacunas se administrarán de forma simultánea.

Durante los primeros días de octubre se vacunará de gripe y covid a menores en centros educativos y a profesionales sanitarios.

Cantabria

La campaña comienza mañana en residencias. En cuanto al VRS, se inmunizará a los nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, además de a personas mayores de 18 años con condiciones de muy alto riesgo y determinados residentes en centros de mayores y de discapacidad.

Castilla y León

Comenzará el jueves con personas institucionalizadas y niños de 6 meses a 11 años, ampliando la edad respecto al año pasado.

Desde el 13 de octubre continuará con el resto de grupos. La vacuna del VRS se administrará en centros residenciales y a mayores de 18 años con condiciones de muy alto riesgo o institucionalizados.

Castilla-La Mancha

También comenzará el jueves y, como en campañas anteriores, administrará de forma simultánea las vacunas de gripe, covid y VRS a los grupos que corresponda.

Cataluña

La vacunación conjunta de gripe y covid comenzará el 5 de octubre con residentes en centros, mayores de 80 años, embarazadas, niños de hasta 5 años y personal sanitario.

El día 26 se ampliará a la población general mayor de 60 años y al resto de grupos indicados.

En el caso del VRS, Cataluña mantiene la inmunización dirigida a bebés de hasta seis meses.

Comunidad Valenciana

La primera fase comienza mañana en residencias y centros de discapacidad con las vacunas de gripe, covid-19 y VRS. También se vacunará contra la gripe en centros educativos y se inmunizará frente al VRS a los lactantes.

A partir del 5 de octubre se extenderá al resto de grupos, con prioridad para las personas de mayor edad y aquellas con condiciones de riesgo.

La población general podrá vacunarse durante el mes de noviembre.

Extremadura

A falta de conocer la fecha exacta de inicio, Extremadura implantará por primera vez la vacunación contra la gripe en los propios centros educativos entre el 1 y el 15 de octubre.

La medida permitirá vacunar a alumnos de entre 3 y 11 años de 466 colegios.

Galicia

La campaña comienza mañana en residencias y continuará el 13 de octubre con los menores, tanto en centros de salud como en las escuelas participantes en el programa piloto.

Galicia también vacuna contra el VRS a adultos mayores y administra las vacunas de forma simultánea en los grupos de riesgo.

Madrid

La Comunidad de Madrid comenzará el 5 de octubre. Durante las dos primeras semanas vacunará a mayores de 60 años y a niños de 6 meses a 7 años, administrando también la vacuna del covid a quienes tengan indicada ambas.

Desde el 13 de octubre se incorporarán los profesionales sanitarios y, a partir del día 19, el resto de grupos diana.

Madrid también vacuna contra el VRS a mayores de 80 años y a determinados mayores de 60 y personas vulnerables.

Murcia

Murcia fue una de las primeras comunidades en comenzar la campaña, el pasado 18 de septiembre, en centros de mayores y de discapacidad.

El 21 de septiembre se amplió a mayores de 60 años, embarazadas, personas con condiciones de riesgo y personal sanitario. Desde el día 23 se vacuna contra la gripe a escolares en centros educativos, ampliando este año la edad hasta los 11 años.

Navarra

Los ciudadanos podrán solicitar cita desde el 5 de octubre para comenzar a vacunarse el día 19.

La campaña se prolongará hasta el 15 de diciembre y, a medida que avance, se podrá acudir sin cita previa.

País Vasco

Desde este lunes se vacunará a los usuarios de residencias y a los niños de hasta 5 años. El resto de grupos podrán hacerlo a partir del 5 de octubre.

Para facilitar la vacunación se habilitarán tres puntos específicos en los que no será necesario disponer de cita previa.

Euskadi también administrará la vacuna del VRS a adultos que reúnan determinadas características.

La Rioja

Fue la primera comunidad en comenzar la vacunación contra el VRS, el 14 de septiembre, en residencias. Desde el día 21 también administra allí las vacunas de gripe y covid-19.

Mañana comenzará la vacunación contra la gripe en centros escolares para niños de 3 a 13 años, dos años más que en la campaña anterior.