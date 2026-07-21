GRECIA
Ataque con cuchillo a turistas en el Acrópolis de Atenas
Dos turistas estadounidenses, un hombre y una mujer, heridos este martes tras ser atacados con un cuchillo en Atenas. El presunto agresor ha sido detenido y la Policía griega descarta una motivación terrorista.
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Un hombre ha atacado este martes con un cuchillo a dos turistas estadounidenses en las inmediaciones del Museo de la Acrópolis, en Atenas, según ha informado la Policía griega. Las víctimas, un hombre de 53 años y una mujer de 48, resultaron heridas en el suceso, ocurrido alrededor de las 08.00 horas (05.00 GMT).
La mujer sufrió lesiones leves en un brazo, mientras que el hombre fue herido de gravedad en una pierna y ambos fueron trasladados en ambulancia a un centro sanitario.
El detenido había atacado a viandantes en el pasado
El presunto agresor fue reducido y detenido poco después por la Policía. Según medios locales, se trata de un ciudadano griego de unos 60 años que presuntamente padece trastornos mentales y que ya había sido arrestado en el pasado por atacar a viandantes.
Las primeras informaciones señalan que poco antes del ataque se había recibido un aviso en el servicio de emergencias de la Policía sobre un hombre armado con un cuchillo que amenazaba a transeúntes en la entrada sur del recinto arqueológico, frente al Museo de la Acrópolis.
Las autoridades siguen investigando las causas del ataque, pero han descartado que tenga una motivación terrorista.
El incidente se produjo junto a la Acrópolis, el principal atractivo turístico de Atenas. Esta antigua ciudadela, construida hace unos 2.500 años sobre una colina rocosa que domina la capital griega, recibe cada año la visita de millones de turistas de todo el mundo.
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