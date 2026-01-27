Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Sucesos

Córdoba

Detenido un hombre por matar a su hija e intentar suicidarse en Córdoba

Agentes de la Policía Nacional lo detuvieron el lunes por la noche.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Luis Alcantud
Publicado:

Un hombre ha sido detenido en Córdoba por presuntamente matar a su hija e intentar suicidarse. Agentes de la Policía Nacional lo arrestaron por parricidio el lunes por la noche y mantienen todas las hipótesis abiertas. Antes de quedar en custodia policial el hombre intentó quitarse la vida. Fuentes policiales señalan a Antena 3 Noticias que no por el momento no tiene relación con violencia de género de por medio y el hombre está detenido en el hospital.

La policía encontró a la joven, mayor de edad, muerta tras recibir una alerta. Cuando se personaron en el domicilio ya nada se podía hacer por su vida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas de este lunes en una casa situada en el barrio de Ciudad Jardín.

El padre está ingresado en el Hospital Reina Sofía, bajo custodia policial, ya que presenta heridas. La investigación está abierta, pero por el momento las primeras pesquisas descartan que "el móvil del homicidio sea por violencia de género".

