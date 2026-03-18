Cadáveres, cerdos enfermos y ratas en una granja de Teruel certificada con el sello de bienestar animal

Una granja porcina situada en el municipio turolense de Castellote ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial de Teruel por presuntos delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa. La denuncia ha sido presentada por el colectivo de protección animal ARDE y se basa en una investigación realizada entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

La explotación se compone de dos naves con unos 1.500 cerdos destinados al engorde. Según las imágenes difundidas por la organización, en la explotación conviven animales vivos con cadáveres en avanzado estado de descomposición, algunos parcialmente canibalizados y rodeados de moscas y larvas. Además, también se ha documentado la presencia de ratas.

El informe veterinario aportado señala que "la gestión de cadáveres en descomposición junto a animales vivos constituye un incumplimiento especialmente grave, incompatible con la normativa de bienestar y bioseguridad" y advierte de un “riesgo grave para la salud pública” por la posible proliferación de enfermedades transmisibles a humanos, como la gripe porcina, la leptospirosis o la salmonela. También se han registrado numerosos animales con patologías graves como cojeras, hernias de gran tamaño, abscesos, malnutrición y heridas.

La veterinaria Laura Barreda, encargada de la elaboración del informe, señala que las imágenes evidencian “violaciones sistemáticas, reiteradas y graves” de la normativa de bienestar animal, con cerdos sin atención veterinaria, algunos agonizando o incapaces de moverse. Además, se documentan prácticas de maltrato intencionado por parte del personal.

Estos hechos, dicen, podrían vulnerar la normativa europea sobre bienestar animal y gestión de residuos, que obliga a la retirada inmediata de cadáveres y a garantizar condiciones adecuadas para los animales.

La granja cuenta con el sello de bienestar animal 'Welfair', lo que ha generado críticas por parte de ARDE. Su portavoz, Julia Elizalde, considera “alarmante” que una explotación en estas condiciones disponga de este certificado y denuncia un posible engaño a los consumidores.

ARDE asegura que desde 2022 hasta la actualidad, los cerdos criados en la granja han sido enviados a Frigoríficos Costa Brava S.A, matadero situado en Riudellots de la Selva, Girona, que distribuye productos a supermercados de toda España y ha solicitado el cierre inmediato de las instalaciones y pide una investigación urgente de los hechos.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha realizado hoy una inspección y aseguran que no se han detectado irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario. Afirman que la explotación consta un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales y que mantiene a tres animales apartados por enfermedad, conforme a los protocolos establecidos.

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