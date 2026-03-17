El nacimiento de una cría de jaguar en Tenerife refuerza la conservación de la especie en Europa

El nacimiento de una nueva cría de jaguar (Panthera onca) en Tenerife supone un gran avance para los programas europeos de conservación de especies amenazadas. El cachorro ha sido fruto de la unión entre Tito y Naya, una pareja con una gran afinidad, que vive en Loro Parque, y cuya hembra ha llegado a mostrar comportamientos nunca antes vistos.

"Desde el primer día supimos que estábamos ante una combinación genética y comportamental extraordinaria. Tito es un jaguar de gran relevancia genética, y Naya, además de ser una madre ejemplar, posee también un altísimo valor genético. Este nacimiento es un logro muy significativo para la población europea de jaguar", explica Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos terrestres de Loro Parque.

El macho, Tito, nacido en 2013 en San Petersburgo, fue trasladado en 2025 desde la República Checa hasta Tenerife, y Naya, la hembra, nacida en 2017 en Martinica, se encuentra en Canarias desde 2019. Desde su encuentro, los especialistas observaron una compatibilidad poco habitual tanto a nivel genético como de comportamiento, lo que favoreció el éxito reproductivo. El parto dio lugar a dos crías, pero una de ellas falleció poco después de nacer debido a su debilidad, una circunstancia relativamente frecuente en los grandes felinos. La otra cría evoluciona favorablemente y se mantiene activa, lo que representa una aportación importante para la continuidad de la especie en el ámbito europeo.

El nacimiento se enmarca en el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), cuyo objetivo es garantizar poblaciones genéticamente sanas bajo cuidado humano y reforzar el futuro de las especies amenazadas y ha tenido lugar en Loro Parque, uno de los mejores zoos modernos del mundo.

Uno de los aspectos más destacados del proceso ha sido el manejo del macho durante la gestación y el nacimiento. Durante el embarazo se realizaron controles de peso casi diarios y análisis hormonales mediante muestras de orina para anticipar el momento del parto y cuando este se aproximaba, Naya fue separada pero se mantuvo en todo momento el acceso visual a Tito, quien pudo observar los acontecimientos y permanecer en contacto ella y con la cría. Mediante cámaras, el equipo supervisó el parto y observó el comportamiento tranquilo y atento del macho. Además, días después del parto, la madre acercó de forma voluntaria a la cría al macho, lo que facilitó su posterior reintroducción conjunta en el mismo espacio, siempre bajo una supervisión constante. "Este paso demuestra la madurez y la profesionalidad de nuestro equipo en Loro Parque. Mediante la observación cuidadosa de los comportamientos naturales de los animales hemos podido reunir de nuevo a Tito y Naya lo antes posible, priorizando su bienestar y, al mismo tiempo, aportando conocimiento a la comunidad científica y a la red europea de conservación", señala Mike Jordan, director de Loro Parque.

Este nacimiento adquiere especial importancia ya que la población de jaguar ha disminuido aproximadamente un 25% en las últimas dos décadas. En algunas regiones de América Latina, como El Salvador o Uruguay, la especie ya ha desaparecido por completo y en otras áreas su presencia es cada vez más fragmentada.

"Garantizar el futuro del jaguar requiere compromiso, ciencia y cooperación internacional. Este nacimiento no solo es una buena noticia para Loro Parque, sino también para la conservación europea y global de la especie. Cada nueva vida representa una esperanza real para un animal cuyo futuro en estado silvestre es cada vez más incierto", afirma Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque. Los programas de conservación ex situ desempeñan un papel clave para mantener la diversidad genética y apoyar la supervivencia de la especie a largo plazo.

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