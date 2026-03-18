Buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, un joven de Chicago desaparecido durante un viaje de estudios

Un estudiante de 18 años de la Universidad de Alabama, originario del área de Chicago, permanece desaparecido tras un viaje de estudios en Barcelona.

James 'Jimmy' Gracey, vecino de Elmhurst (Illinois), fue visto por última vez alrededor de las 3 de la madrugada, después de visitar el restaurante y club nocturno Shoko junto a unos amigos, situado frente al mar. La desaparición se produjo en la madrugada del día 17.

Su madre, Therese Gracey, ha explicado en Facebook que su hijo estuvo con amigos durante la noche, pero que se separaron al final. "Todos lo están buscando", afirmó. "Llevaba una camiseta blanca y pantalones oscuros (probablemente deportivos)", escribió su madre. "Lleva una cadena de oro con una cruz de diamantes de imitación".

Según publica Fox News, su padre, Taras Gracey, ha viajado a España y se encuentra en Barcelona, ​​donde está en contacto con la policía catalana. Aunque los Mossos d’Esquadra no lo han confirmado, la familia asegura que la policía dispone del teléfono móvil del joven, que habría sido recuperado tras un robo.

Por el momento, los Mossos no descartan ninguna hipótesis y continúan con las labores de búsqueda.

Datos de desapariciones en España

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, junto a la directora del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, Pilar Muniesa, han dado a conocer el último informe anual sobre desapariciones en España. El documento recoge que en 2025 se investigaron 25.086 denuncias, lo que supone un descenso del 5% respecto al año anterior. Estas denuncias corresponden a 16.024 personas, con una tasa de resolución del 95,7%, ligeramente inferior a la de 2024. En términos históricos, desde que existen registros se han contabilizado 346.870 denuncias, de las cuales más de 332.000 han sido resueltas, manteniendo un nivel de eficacia similar.

Entre los casos aún en investigación destacan 7.945 catalogados como "menor ausentado", vinculados principalmente a fugas voluntarias de menores extranjeros en centros de protección, así como 6.874 desapariciones que continúan activas. El informe también pone el foco en la reincidencia: más de la mitad de las denuncias corresponden a personas con varios episodios de desaparición, con un perfil mayoritario de varón, español, menor de edad y residente en Madrid.

En cuanto a las características generales, predominan los hombres y los mayores de edad, aunque las franjas más afectadas son los adolescentes de 13 a 17 años y los jóvenes de hasta 35. La tendencia general apunta a un descenso de casos, y se prevé que muchas investigaciones abiertas se resuelvan a lo largo de 2026.

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