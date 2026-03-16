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Muere una mujer en Valladolid tras caer dentro de una calefacción tipo gloria

Este sistema de calefacción se sigue usando en algunos pueblos y hogares antiguos.

Calefacci&oacute;n t&iacute;pica de zonas y casas rurales

Calefacción típica de zonas y casas ruralesAntena 3

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Una mujer de unos 75 años ha muerto este lunes después de caer en una calefacción tipo gloria en Villavicencio de los Caballeros, Valladolid.

La mujer cayó en un sistema de calefacción muy antiguo

La mujer de avanzada edad tropezó y cayó en el agujero de una calefacción tipo gloria, un sistema en el que la combustión se hace fuera del local, normalmente en la parte subterránea, que se sigue utilizando en pueblos y casas antiguas. El efecto es el mismo que el suelo radiante de la actualidad.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este lunes, sobre las 13:00 el 112 ha recibido la llamada que avisaba de la emergencia, momento en el que se ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, pero estos dos últimos han sido anulados al confirmarse el fallecimiento de la mujer por parte del personal sanitario.

La calefacción tipo gloria sigue usándose en pueblos y hogares donde las casas son muy antiguas y en las que todavía se mantiene este sistema propio prácticamente de la época medieval. La gloria funciona quemándose un combustible (paja, leña o madera de distintos tipos) y el calor producido discurre bajo el solado de los locales a calentar. Es más, este sistema es muy efectivo para calentar el suelo de las viviendas.

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