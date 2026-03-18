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Noticias de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 18 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Irán ataca a Israel. El regimen está vengando la muerte de Alí Lariyani.

La televisión iraní confirma la muerte de Ali Lariyani

La televisión iraní lo confirma con un vídeo después de negarlo. Israel, en una operación quirúrgica, ha matado a Alí Lariyaní, jefe de seguridad del régimen y una de sus figuras clave. La respuesta de Irán ha sido brutal, dos personas han muerto en Tel Aviv tras el impacto de un misil. También ha sido destrozada una estación de metro. Mientras, Israel se ceba con el Líbano. Un misil ha alcanzado un edificio de Beirut que acaba colapsando tras un bombardeo.

Trump sigue defendiendo la gestión de la guerra

Trump sigue defendiendo la gestión de su guerra, pero cada vez con más dificultades. Ha vuelto a criticar a la OTAN por no apoyarle y, dentro de casa, ha dimitido su director de contraterrorismo. Se ha ido diciendo que Irán no era un enemigo peligroso.

Primer cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo desde el comienzo de la guerra

Primer cara a cara entre Feijóo y Sánchez desde que empezó la guerra y a la espera de conocer el viernes el paquete de medidas. Ya se anticipa que esas ayudas no serán generalizadas. El PP considera que el Gobierno va tarde.

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El exDAO de la Policía declara ante el juez por presunta agresión sexual: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad"

ExDAO

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Sociedad

Comisaría de la Policía Local de Torremolinos-Benalmádena

Una menor escapa de una agresión sexual por el balcón del hotel en el que estaba retenida

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes

En estado crítico un niño de dos años tras caer desde el balcón de su casa en Catarroja, Valencia

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Noticias de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

Primeras elecciones libres en la RDA
Efemérides

Efemérides de hoy 18 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 18 de marzo?

Huelga de médicos
Huelga

Aumenta la tensión entre los médicos y la ministra de Sanidad por la falta de avances concretos: "Si el médico está quemado, el sistema colapsa"

Supermercado A Coruña
Personas mayores

Un supermercado gallego utiliza un traje especial para simular los problemas de las personas mayores al hacer la compra

El objetivo es que los trabajadores del establecimiento entiendan los problemas a los que se enfrentan los mayores. Se busca combatir el edadismo y hacer supermercados más inclusivos.

Caso Francisca Cadenas
Francisca Cadenas

El asesino confeso de Francisca Cadenas aseguró que esta le sorprendió consumiendo cocaína y que la mató en un "ataque de ira"

El autor confeso sostiene que actuó en un momento de ira, mientras el informe forense apunta a una muerte con violencia y posibles indicios adicionales.

ExDAO

El exDAO de la Policía declara ante el juez por presunta agresión sexual: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad"

Actuación policial

La muerte de Haitam en Torremolinos: once descargas de táser y seis minutos sin practicarle la RCP

El nacimiento de una nueva cría de jaguar en Tenerife supone un gran avance

El nacimiento de una cría de jaguar en Tenerife refuerza la conservación de la especie en Europa

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