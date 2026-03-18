Noticias de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

Irán ataca a Israel. El regimen está vengando la muerte de Alí Lariyani.

La televisión iraní confirma la muerte de Ali Lariyani

La televisión iraní lo confirma con un vídeo después de negarlo. Israel, en una operación quirúrgica, ha matado a Alí Lariyaní, jefe de seguridad del régimen y una de sus figuras clave. La respuesta de Irán ha sido brutal, dos personas han muerto en Tel Aviv tras el impacto de un misil. También ha sido destrozada una estación de metro. Mientras, Israel se ceba con el Líbano. Un misil ha alcanzado un edificio de Beirut que acaba colapsando tras un bombardeo.

Trump sigue defendiendo la gestión de la guerra

Trump sigue defendiendo la gestión de su guerra, pero cada vez con más dificultades. Ha vuelto a criticar a la OTAN por no apoyarle y, dentro de casa, ha dimitido su director de contraterrorismo. Se ha ido diciendo que Irán no era un enemigo peligroso.

Primer cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo desde el comienzo de la guerra

Primer cara a cara entre Feijóo y Sánchez desde que empezó la guerra y a la espera de conocer el viernes el paquete de medidas. Ya se anticipa que esas ayudas no serán generalizadas. El PP considera que el Gobierno va tarde.