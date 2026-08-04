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Detenido un hombre con gasolina y cinco mecheros por presuntamente intentar provocar nuevos incendios en Ledesma, Salamanca

Gracias a la colaboración de un testigo, se pudo evitar que el individuo pudiera crear un nuevo fuego.

El joven detenido de 27 años como presunto autor de un delito de incendio agrícola en la carretera SA-305;

El joven detenido de 27 años como presunto autor de un delito de incendio agrícola en la carretera SA-305; Guardia Civil

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Pepe Ribas
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de incendio agrícola en el término municipal de Ledesma (Salamanca), después de ser localizado en las inmediaciones de varios focos con gasolina y cinco mecheros entre sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 3 de agosto, cuando una patrulla del Puesto de Monleras fue alertada por la Central Operativa de Servicios (COS) para intervenir en un incendio declarado en el margen de la carretera SA-305, en el término municipal de Ledesma.

Mientras los agentes colaboraban en las labores de extinción junto a vecinos de la zona, una testigo avisó de la presencia de un hombre agachado en la cuneta con la presunta intención de originar un nuevo fuego. Según el relato de la Benemérita, el individuo abandonó rápidamente el lugar en una motocicleta al percatarse de que había sido visto.

El sospechoso intervenido con material para provocar un incendio

Ante la posibilidad de que pudiera continuar provocando incendios en la zona, varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Vitigudino, con el apoyo de agentes del Subsector de Tráfico de Salamanca, activaron un dispositivo de búsqueda para localizar al sospechoso. Los agentes lograron interceptarlo pocos minutos después en las proximidades de otro de los focos declarados.

Tras su identificación, realizaron un registro superficial en el que localizaron dos botellas de plástico con un líquido de fuerte olor a gasolina, otras dos botellas vacías, una de ellas con un orificio en el tapón, y cinco mecheros. Todo el material fue intervenido por los agentes y puesto a disposición judicial.

Detenido y puesto a disposición judicial

La Guardia Civil, tras analizar los indicios recopilados, procedió a su arresto como presunto responsable de un delito de incendio agrícola. El detenido fue puesto este martes a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del incendio y determinar si el detenido estaría relacionado con la totalidad de los focos registrados en la zona.

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