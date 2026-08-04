Ceuta atiende a más de 1.000 menores, aunque prevé que "la cifra sea mayor"

El Gobierno de Ceuta vuelve a atravesar una grave crisis migratoria. En 2021 ya sucedió una situación muy similar, aunque en palabras del Portavoz del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Alejandro Ramírez "multiplica por ocho o por diez lo que ocurrió aquella vez".

Ramírez ha afirmado que en estos momentos "la situación sigue siendo muy complicada […] sobre todo en algunas barriadas de la ciudad y entornos de la costa". Ahora mismo califica el escenario de "colapso y desborde" y reitera que "la situación del CETI es de absoluto caos".

Objetivos y soluciones del gobierno ceutí

Alejandro Ramírez ha asegurado que el gobierno de la ciudad está dando todo de sí para cumplir los siguientes objetivos: el primero, "reiterar al gobierno de la Nación cuántos medios sean necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad", el segundo, "como obligación, ayudar a través de los medios de comunicación, a nivel nacional e internacional en la situación y la realidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo" y tercero, "recabar el apoyo de las instituciones europeas. Somos la única frontera europea en el norte de África, tanto Ceuta como Melilla, y que haya una respuesta contundente en garantizar la seguridad de nuestras fronteras".

El gobierno ceutí ya atiende a unos 1.000 menores, aunque, según la institución, "nos consta que la cifra va a ser mucho mayor".

La policía local se encarga de trasladar a los menores que se encuentran deambulando por la ciudad y llevarlos a los centros habilitados. En palabras de Ramírez, “hacen el trabajo de identificación y después los ponen a disposición de los servicios del área de menores”.

El gobierno de la Ciudad Autónoma también ha habilitado dos naves en la zona del Tarajal, muy próxima a la frontera con Marruecos, para poder albergar a unos 500 menores cada una. Estas naves tienen la intención de acoger a niños y adolescentes que han entrado irregularmente en la ciudad. Algunos son muy pequeños, y les dan de comer una vez al día. Y otros, están lesionados por pelearse con otros más mayores, y otros afirman que no tienen familia en su país de origen. "No tienen padres, en Marruecos no tienen nada", explica un joven.

El Ministerio de Juventud e Infancia realizará próximamente una transferencia de 25 millones de euros a la ciudad para atender urgentemente a menores migrantes no acompañados. Además, el Ministerio de Educación ha habilitado dos centros educativos para menores de edad migrantes no acompañadas, en este caso niñas.

Preocupación por los bulos en redes sociales

Alejandro Ramírez se muestra preocupado por la rumorología que circula en redes sociales donde se difundían bulos como una supuesta falta de oportunidades en Marruecos o que la crisis migratoria se generó por una "campaña de movilización digital" en grupos de WhatsApp y Facebook en la que se citaba a muchos jóvenes en diversos puntos a horas específicas, acompañando estos mensajes con mapas y guías para cruzar las fronteras españolas. Tras esto, el gobierno ceutí ya ha trasladado estos mensajes a las autoridades competentes.

Situación actual de los vecinos

Asimismo, Ramírez lamenta que los vecinos de Ceuta han transmitido a su gobierno que hay mucha inseguridad en las calles y desde el gobierno de la Nación se les aseguró que iban a recibir a multitud de policías para protegerles y al final esto no ha sucedido. Y que, lo que más les preocupa es recuperar la seguridad en la ciudad. Además, el portavoz ceutí no entiende las declaraciones vertidas por las autoridades centrales, que dejan entrever que la situación se ha solucionado y nada más lejos de la realidad.