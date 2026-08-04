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Violencia de Género

Muere un hombre al caer de un cuarto piso en Navarra tras un aviso por posible violencia de género

La Policía Municipal recibió un aviso de SOS Navarra por un supuesto caso de violencia de género en un domicilio de la plaza de Santiago y actualmente investigan lo sucedido.

Un miembro de la policía foral, en Navarra (España).

Un miembro de la policía foral, en Navarra (España). Eduardo Sanz / Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Un vecino del municipio de Estella, en Navarra, ha muerto esta madrugada tras caer desde una vivienda a la que habían acudido algunos agentes de la Policía Municipal después de recibir un aviso por un posible caso de violencia de género.

Según han comunicado a la Agencia EFE este martes fuentes del consistorio, los hechos ocurrieron sobre las 02:45 horas, cuando la Policía Municipal recibió un aviso de SOS Navarra por un supuesto episodio de violencia de género en un domicilio localizado en la plaza de Santiago.

Al llegar, los agentes encontraron al varón en el suelo con lesiones irreversibles, según indican las fuentes, al encontrarse la localidad en plena celebración de sus fiestas patronales, en aquel momento la plaza de Santiago se encontraba "muy concurrida" con asistentes a un concierto.

Tras lo ocurrido, la zona fue asegurada y se procedió al desalojo de la plaza de Santiago, con ayuda de miembros de la Peña La Bota, organizadores del evento musical. La Policía Judicial de la Policía Foral se ha encargado de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

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El detenido fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Santander. Él mismo llamó a la Policía y confesó los hechos.

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