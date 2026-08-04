Los ceutíes denuncian un aumento de la inseguridad por la presión migratoria: "Nos sentimos solos y abandonados"

La tensión sigue creciendo en Ceuta. Mientras decenas de personas permanecen a la espera de ser atendidas tras la llegada masiva de migrantes, numerosos vecinos denuncian que la situación está afectando cada vez más a su día a día. Hablan de una pérdida de calidad de vida, de una sensación de inseguridad creciente y de un problema que, según aseguran, continúa sin resolverse. Todo ello en un contexto en el que la ciudad autónoma afronta una presión migratoria sin precedentes en las últimas semanas.

Las imágenes de enfrentamientos, algunas de ellas con armas blancas y palos, reflejan la tensión que, según los residentes, se vive en distintos puntos de la ciudad. "Sigue todo igual, perdiendo nuestra calidad de vida y poniendo en riesgo nuestra integridad física", lamenta uno de los vecinos, que considera que la situación ha dejado de ser puntual para convertirse en un problema cotidiano.

A pesar de ello, muchos ceutíes aseguran que continúan prestando ayuda a quienes llegan. Algunos reparten agua, leche o alimentos básicos cuando tienen ocasión. "Si pasa alguien y tiene una caja de agua o de leche, pues se la da. Son muchos", explica un vecino, convencido de que la respuesta humanitaria de buena parte de la población sigue presente pese al cansancio acumulado.

Entre mantas extendidas en el suelo y grupos de menores esperando asistencia, los vecinos aseguran que la presión sobre la ciudad no deja de aumentar. "Mi casa es de 50 metros y no puedo meter a 40 personas en mi casa, y las he tenido en la puerta", relata otro residente, reflejando las dificultades que, según afirma, viven muchas familias ante la magnitud de la situación.

Mientras tanto, las calles continúan registrando un constante movimiento de personas. Los residentes sostienen que el problema se repite día tras día y que la sensación de inseguridad va en aumento. Algunos aseguran que determinadas zonas de las afueras de Ceuta se han convertido en lugares especialmente conflictivos. "Una ruina total", resume un vecino.

La preocupación también se extiende a los montes y caminos próximos a la ciudad. "Si queréis, podéis ir al monte para ver la inseguridad que tenemos", afirma otro residente, convencido de que la situación se aprecia especialmente fuera del casco urbano.

Las administraciones han reforzado el dispositivo de atención y gestión de esta crisis, mientras España mantiene contactos con Marruecos y con las instituciones europeas para intentar aliviar la presión sobre la ciudad. En paralelo, organizaciones humanitarias han comenzado a repartir alimentos y agua entre cientos de migrantes que permanecen en distintos puntos de Ceuta.

Sin embargo, para muchos vecinos la sensación es que la normalidad sigue sin recuperarse. Denuncian que la inseguridad continúa creciendo, que la presión sobre los servicios y los espacios públicos no disminuye y que, mientras esperan respuestas, el problema sigue sin encontrar una solución definitiva.