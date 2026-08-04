Al menos 44 migrantes desaparecidos, la mayoría menores, tras la entrada masiva en Ceuta: "Llevo cinco días buscando a mi hijo"

En la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cifrado en 72.000 las personas que entraron en Ceuta el pasado jueves y, según sus cálculos, unos 70.000 ya habrían abandonado la ciudad. Aunque la vicepresidenta segunda de la ciudad, Kissy Chandiramani, sostiene que hay "todavía deambulando por la calle" entre 3.000 y 5.000.

Sin embargo, hay al menos 44 personas que se encuentran en paradero desconocido. La gran mayoría son menores de edad que siguen sin ser localizados. Muchas familias buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos.

Una de las familiares explica que lleva "cinco días buscando a mi hijo" e incluso cuenta que "todos los días venimos aquí con la esperanza de tener noticias", pero lamentablemente "no hay ninguna". Otro cuenta que lleva buscando a su hijo desde el día después de la entrada masiva: "Vine hasta la puerta de Ceuta a buscar a mi hijo. Lo he estado esperando desde el viernes pasado".

Oficina para denunciar

Ante ello, la Guardia Civil ha habilitado una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición y pide a los denunciantes que faciliten los datos, así como una descripción física detallada, datos sobre posibles operaciones médicas, cicatrices, tatuajes u objetos personales. Además también han activado una cuenta de correo.

La oficina está situada en las dependencias de aduanas de El Tarajal y estará abierto desde las 08:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas para realizar el trámite de manera presencial.

El CETI desbordado

Los miles de migrantes que se encuentran en Ceuta están viviendo en zonas de monte y en asentamientos en torno a las barriadas periféricas de la ciudad. Medio millas esperan entran al Centro de Estación Temporal para Inmigrantes (CETI) que está desbordado al haber cubierto sus 512 plazas.

El delegado de Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, adelantó que que no se iba a habilitar ningún procedimiento extraordinario. En su lugar sostuvo que se iban a agilizar las salidas de residentes del CETI para ir permitiendo la entrada progresiva de los que están en el exterior.

Mientras tanto, la Policía Nacional vigila a los migrantes que se encuentran en las playas y la Cruz Roja proporciona alimentos y bebida gracias a su dispositivo especial.

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