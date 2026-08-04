Braulio y Oswaldo, los GEAS que rescatan a migrantes en Ceuta: "No da tiempo a pensar, te limitas a sacar vivos y muertos"

El pasado jueves miles de migrantes entraron en Ceuta tras cruzar desde Marruecos. Muchos de ellos lo hicieron a nado, con flotadores y chalecos salvavidas. La Delegación del Gobierno ceutí ha publicado la cifra de personas migrantes muertas durante la entrada masiva. Han elevado a 75 los fallecidos tras el hallazgo de tres nuevos cadáveres.

A pesar de los cuerpos sin vida rescatados del mar, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil desplegado en la ciudad autónoma trabaja para rescatar a las personas que llegan a nado.

Antena 3 Noticias ha hablado con dos de ellos y aseguran que en todos sus años de experiencia nunca habían enfrentado a una avalancha de tal magnitud, entre ellos madres con sus bebés en flotadores pidiendo ayuda a gritos porque se hundían.

Braulio Valera del grupo de GEAS de la Guardia Civil confiesa que "la impotencia de poder atender a todo es dura". En aquellas horas, con la esperanza de poder llegar a territorio español, miles de personas se amontonaban en las rocas donde caían unos encima de otros, provocando este incidente la gran mayoría de muertes: "Casi todos los que han muerto aquí han sido por pisarse unos a otros y ahogarse unos a otros".

Horas rescatando

Por su parte, Oswaldo García, otro miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, cuenta que encontraron "a un niño de 10 años que no sacaba la cabeza, ya se le caía al agua".

Durante 15 horas estuvieron salvando vivas, pero señala que "rescatas a uno pero te das cuenta que hay otro peligro". Ambos, junto con el resto de sus compañeros, rescataban a los migrantes y los llevaban desde sus embarcaciones hasta la orillas.

Braulio manifiesta que aún no les ha dado tiempo a procesar lo que han vivido en la costa ceutí: "No da tiempo a uno a pensar las cosas, simplemente te limitas a ir sacando vivos y sacando muertos".

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