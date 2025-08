Varios pirómanos detrás de los últimos incendios: uno de ellos había provocado 23 fuegos y seguía en libertad

Los hechos hablan por sí solos: el último incendio en Valdecaballeros, Badajoz, parece ser que fue provocado por un pirómano viejo conocido de la zona que había provocado 23 fuegos en los dos últimos años. Los de Las Hurdes y Mombeltrán también han sido intencionados. Y los últimos focos de fuego desatados en la Sierra de Madrid también parecen ser provocados por un pirómano que fue detenido el año pasado con más de 30 fuegos a sus espaldas y que ya estaba en la calle.

Más de la mitad de los incendios forestales en España, un 60%, son provocados por los seres humanos. La diferencia es si han sido provocados intencionadamente o no. Si han sido fruto de negligencias pero no han sido intencionados, los autores podrían enfrentarse a penas máximas de cinco años de cárcel. Si han sido provocados con premeditación y han dañado gravemente a las personas, las penas pueden llegar a los 20 años de cárcel.

Los problemas mentales son una eximente en los juicios a incendiarios

El problema, según nos cuenta Carlos Madrigal, que es Decano Territorial del Colegio de Ingenieros Forestales de Madrid, es que muchas veces es difícil tenerpruebas de que se hayan provocado esos fuegos, a pesar de que los vecinos de la zona sepan quién es el responsable. Prácticamente hay que pillar in fraganti al autor del fuego o con los iniciadores de las llamas en su poder y cerca del foco para lograr una condena. Y además suelen ser personas que conocen bien los bosques que queman. Según nos cuenta Madrigal, saben elegir bien el día con condiciones más extremas y las zonas más orográficamente complicadas para ponérselo extremadamente difícil a los equipos de extinción. Y los lugares con más combustible inflamable.

Veinte años de cárcel cuando el incendio es intencionado y causa daños graves a personas

Jose Ramón González Pan, ingeniero forestal y experto en la lucha contra incendios, nos dice que los fiscales medioambientales y los jueces trabajan duramente y bien, pero no siempre se obtienen las condenas y sanciones más eficaces por muchas razones: tener problemas mentales es una eximente que reduce las penas. También el que solo arda el monte, pero no haya daños a las personas, reduce las penas. O el que solo haya indicios sólidos, pero no pruebas palpables. Lo cierto es que vemos a pirómanos e incendiarios salir a la calle una y otra vez para desesperación de los agentes que los detienen y de todos los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas extinguiendo los fuegos que ellos provocan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.