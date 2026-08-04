Detectan una convocatoria en redes para repetir la entrada masiva a Ceuta el próximo 15 de agosto

Una nueva convocatoria difundida a través de redes sociales plantea repetir un intento de entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto. El cartel, que circula en distintas plataformas digitales, ha sido detectado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque fuentes de seguridad restan credibilidad a la iniciativa y consideran que tiene "poco sentido", al entender que ni España ni Marruecos permitirían una situación similar a la vivida hace unos días.

La difusión de este llamamiento llega cuando todavía continúan las consecuencias políticas y de seguridad derivadas de la crisis migratoria que desbordó la ciudad autónoma. Mientras las autoridades mantienen un seguimiento de cualquier movimiento relacionado con la frontera, la tensión diplomática y el debate sobre la actuación de los servicios de inteligencia siguen abiertos.

Las Fuerzas de Seguridad rebajan la amenaza

Fuentes de la seguridad del Estado sostienen que los servicios de información, entre ellos el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil, trasladaron al Gobierno los movimientos detectados en la frontera marroquí antes de la entrada masiva. No obstante, reconocen que la magnitud final del episodio superó todas las previsiones.

Las mismas fuentes consideran que Marruecos disponía de información sobre lo que estaba ocurriendo en su territorio, aunque esa información, aseguran, no fue compartida con España. Desde el Gobierno español, por su parte, se sigue defendiendo la cooperación mantenida con el país vecino durante la gestión de la crisis.

Ceuta sigue afrontando las consecuencias

El Ministerio del Interior ha señalado que desde principios de julio ya existían avisos sobre el incremento de llegadas a nado. Entre las medidas que se estudiaron figuraba la instalación de una barrera flotante para reforzar el control fronterizo, aunque finalmente no llegó a colocarse.

Mientras tanto, Ceuta continúa gestionando las consecuencias de la entrada masiva de migrantes. Según el Gobierno de la ciudad autónoma, actualmente atiende a 862 menores migrantes, una cifra que supera ampliamente la capacidad ordinaria de acogida disponible.

Aunque las autoridades consideran poco probable que prospere la convocatoria del 15 de agosto, mantienen la vigilancia sobre las redes sociales y el entorno fronterizo para prevenir cualquier intento de entrada irregular.