Las mujeres hacen menos topless por miedo a las cámaras: "Hoy en día, todo se saca en redes"

Días de playa, arena, sol… ¿hacen las mujeres cada vez menos topless? ¿Nos ponemos o por el contrario, nos quitamos la parte de arriba del biquini? Hemos ido a la playa para comprobarlo. Hay mujeres que nos cuentan que nunca lo han hecho, quizás por vergüenza, porque te puedes encontrar a alguien conocido, a un compañero de trabajo o porque, sencillamente, no les gusta.

Una chica joven a la que le hemos preguntado nos dice que se reserva a quitárselo en su "azotea, donde no me ve nadie y estar tranquila", cuenta a carcajadas. Nos encontramos a dos amigas, Angie y Federica. Una practica topless, pero la otra no. "Yo no podría tener una conversación contigo con los pechos fuera. Para mí son una parte íntima del cuerpo. Me sentiría incómoda. Y tengo unos pechos bonitos, también te digo", dice Federica sonriendo a su amiga. A Angie no le importa mostrarlas. Ellas reconocen que son el yin y el yang.

Pero, ¿por qué no nos quitamos realmente la parte de arriba? ¿Vergüenza, estética, miedo a ser expuestas en las redes sociales? El llamado 'sexpreading', compartir imágenes sexualizadas sin consentimiento, es uno de los delitos que más preocupa. Sobre todo a las mujeres jóvenes. Una bañista ha comentado que "hoy en día sacan todo en las redes". Les preocupa la idea de que alguien, sobre todo algún hombre, les haga una foto con los pechos al aire mientras toman el sol y la suba a la red o la comparta con compañeros de trabajo o amigos. Es lo que se llama el mirón de la playa, que ahora se traslada a las redes, a golpe de click en un teléfono móvil.

La presión estética: las operaciones de pecho son las más demandadas

Otra de las cuestiones es la estética, los cánones de belleza. Un alto porcentaje de mujeres pasa por el quirófano para someterse a una operación de pecho. La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética asegura que el 85% de las operaciones estéticas en España se realizan en mujeres y que las operaciones de pecho son las más demandadas.

España es uno de los países donde más se practica el topless: 49% de las mujeres reconocer haberse quitado la parte de arriba, el 31% lo hace de forma regular, mientras que el 18% lo practica de vez en cuando. Muchas veces no se hace por cuestiones culturales. Bidania es cubana, asegura que en su país no es costumbre, no está bien visto. Fue algo que le sorprendió cuando llegó a España, ver a muchas mujeres con "los senos a la vista delante de todo el mundo". A sus 62 años reconoce que ella las podría mostrar: "Claro que sí, tampoco las tengo tan tan...". Le preguntamos que qué significa "tan tan". Y a carcajada limpia nos responde: "¡Tan abajo!".