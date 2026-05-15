Detenido por un atraco a mano armada Dino Marcelo Miller, el asesino "de alto riesgo" que salió de la cárcel en abril en Lleida

Dino Marcelo Miller, de 56 años, salió en abril de la cárcel en una puesta en libertad de "alto riesgo". Este violento atracador y autor de dos asesinatos cumplió su pena. Ahora, los Mossos d'Esquadra confirman a Antena 3 Noticias que ha sido detenido como presunto autor de un atraco a punta de pistola en un supermercado. Ha sido arrestado en Balàfia.

La Junta de tratamiento envió a la Fiscalía un informe sobre la situación penitenciaria del detenido, las acciones trabajadas para su salida en libertad y la fecha de su excarcelación. En ellos se indicaba de que había riesgo de reincidencia. Por estos motivos la Fiscalía ordenó a los Mossos para que hicieran un seguimiento.

La Fiscalía de Lleida avisó a la policía catalana de su excarcelación para que fuera vigilado ante la posibilidad del alto riesgo de reincidencia delictiva, así como por su componente violento. Los Mossos han hecho un seguimiento del hombre durante las primeras semanas para evitar que vuelva delinquir, pero lo ha vuelto hacer.

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