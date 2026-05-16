Efemérides de hoy 16 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 16 de mayo?

El 16 de mayo de 2007, Jacques Chirac traspasa la presidencia de Francia a Nicolas Sarkozy, tras 12 años en el poder. La ceremonia oficial se celebra en el Palacio del Elíseo, en París, donde el presidente saliente entrega a su sucesor las responsabilidades del cargo. De esta manera, Sarkozy, que había ocupado el cargo de ministro de Interior durante el Gobierno de Jacques Chirac, asume el cargo como vigesimotercer presidente de la República Francesa, con una agenda marcada por la proyección internacional.

Con la victoria de Sarkozy en las elecciones presidenciales celebradas diez días antes, se pone fin a una etapa iniciada en 1995. Desde entonces, Chirac había ejercido dos mandatos, tras décadas como alcalde de París. Nicolás Sarkozy, líder de la derecha conservadora, representa un cambio generacional tras imponerse en dichas elecciones presidenciales, con el 53,06% de los votos en la segunda vuelta.

Un 16 de mayo, pero de 1929, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega por primera vez sus premios Oscar en una ceremonia celebrada en el hotel Roosevelt de Hollywood. El acto reúne a unos 270 invitados y dura apenas 15 minutos, muy lejos del formato actual. Los galardones reconocen producciones estrenadas entre 1927 y 1928, con Wings, del director William A. Wellman, como ganadora a mejor película.

La estatuilla, conocida oficialmente como “Premio de la Academia al Mérito”, mide unos 34 centímetros y pesa cerca de 3,8 kilos. Está fabricada en metal recubierto de oro y representa a un caballero sosteniendo una espada sobre un rollo de película. España suma varias estatuillas en categorías como mejor película internacional y cortometraje,

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de mayo?

1509.- Zarpa del puerto de Cartagena la escuadra que, al mando del cardenal Cisneros, habría de conquistar Orán (actual Argelia).

1850.- Botado en Toulon (Francia), el primer buque de guerra de vapor, llamado ‘Napoleón’.

1920.- El papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco, heroína francesa.

1974.- Helmut Schmidt jura su cargo como canciller de la RFA.

1975.- La japonesa Junko Tabei culmina la cumbre del Everest, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue.

1984.- Termina el proceso de liquidación de la prensa del Estado con el cierre del diario Pueblo.

1989.- China y la URSS se reconcilian después de 30 años.

2002.- Bélgica se convierte en el segundo país que despenaliza la eutanasia.

2003.- Varios atentados islamistas en Casablanca (Marruecos) causan 45 muertos.

2009.- Cuatro mujeres son elegidas diputadas en Kuwait por primera vez en la historia.

2019.- Detenido en Francia el histórico dirigente de ETA etarra Josu Ternera.

¿Quién nació el 16 de mayo?

1917.- Juan Rulfo, escritor mexicano.

1905.- Henry Fonda, actor estadounidense.

1951.- Christian Lacroix, modisto y diseñador francés.

1966.- Janet Jackson, cantante estadounidense.

1974.- Laura Pausini, cantante italiana.

1986.- Megan Fox, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 16 de mayo?

1567.- Juan Bautista de Toledo, arquitecto español, proyectó y dirigió hasta su muerte las obras del Monasterio de El Escorial.

1696.- Mariana de Austria, regente de España.

1995.- Lola Flores ‘La Faraona’, cantante y actriz española.

2010.- Ronnie James Dio, cantante estadounidense de Heavy Metal, miembro de las bandas Rainbow y Black Sabbath.

2020.- Julio Anguita, político español, líder de Izquierda Unida.

¿Qué se celebra el 16 de mayo?

El 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz y el Día Mundial del Heavy Metal.

Horóscopo del 16 de mayo

Los nacidos el 16 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 16 de mayo

Hoy, 16 de mayo, se celebran san Adán y san Andrés.