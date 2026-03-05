Noticias de hoy, jueves 5 de marzo de 2026

La tormenta diplomática continúa, la Casa Blanca sigue diciendo que España ya está cooperando mientras desde Moncloa esta información se desmiente "tajantemente".

Donald Trump valora su gestión

Donald Trump se pone nota y se le queda corto el sobresaliente, por ello se pone un 15. Además, presume de sus mejores bombardeos con un montaje que parece un videojuego. El Pentágono ya cree que la guerra durará, al menos, dos meses.

"Nadie quiere luchar por Israel"

Al grito de "nadie quiere luchar por Israel" un exmarine se ha colado en el Senado estadounidense, de donde finalmente ha sido expulsado. La policía del Capitolio le ha partido un brazo. Esa protesta llegaba poco antes de que los senadores republicanos dieran un espaldarazo a la ofensiva contra Irán.

Sexto día de guerra

Sexto día de guerra. Los bombardeos no cesan en los distintos frentes. Sobre todo, en Beirut. Irán también sigue con el punto de mira en objetivos estadounidenses. Un misil ha sido derribado en el espacio aéreo turco, pero Irán niega haberlo lanzado.