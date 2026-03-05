Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 5 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 5 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 5 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La tormenta diplomática continúa, la Casa Blanca sigue diciendo que España ya está cooperando mientras desde Moncloa esta información se desmiente "tajantemente".

Donald Trump valora su gestión

Donald Trump se pone nota y se le queda corto el sobresaliente, por ello se pone un 15. Además, presume de sus mejores bombardeos con un montaje que parece un videojuego. El Pentágono ya cree que la guerra durará, al menos, dos meses.

"Nadie quiere luchar por Israel"

Al grito de "nadie quiere luchar por Israel" un exmarine se ha colado en el Senado estadounidense, de donde finalmente ha sido expulsado. La policía del Capitolio le ha partido un brazo. Esa protesta llegaba poco antes de que los senadores republicanos dieran un espaldarazo a la ofensiva contra Irán.

Sexto día de guerra

Sexto día de guerra. Los bombardeos no cesan en los distintos frentes. Sobre todo, en Beirut. Irán también sigue con el punto de mira en objetivos estadounidenses. Un misil ha sido derribado en el espacio aéreo turco, pero Irán niega haberlo lanzado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes en Tenerife por malos tratos

Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes en Tenerife por malos tratos

Publicidad

Sociedad

Continúa la búsqueda de la jóven desaparecida

La pasarela de Santander que provocó la muerte de cinco personas llevaba sin mantenimiento desde 2017

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 5 de marzo de 2026

Muere Hugo Chávez, presidente de Venezuela

Efemérides de hoy 5 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de marzo?

Consulta de médico
Sanción

Sancionado un médico en Vigo por entrar en el expediente de un paciente para invitarla "a tomar una caña"

Uno de los jóvenes fallecidos en la pasarela de Santander es de Almería
SANTANDER

"La parte derecha se movía bastante": las quejas de los vecinos sobre el mantenimiento de la pasarela que se derrumbó en Santander

Imagen de archivo de basura amontonada
Policía Nacional

Encuentran el cadáver de un hombre en una planta de reciclaje de Jerez de la Frontera, Cádiz

El cuerpo sin vida ha sido hallado entre basura durante las labores de retirada de residuos con maquinaria pesada. La Policía Nacional ha asumido la investigación.

Entrevista a la número uno del MIR, acusada de copiar en el examen
Examen MIR

La número uno del MIR, acusada de copiar en el examen: "La gente tiene muchos prejuicios porque soy rumana y tengo 40 años"

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que no sospechan que Bianca Ciobanu, que obtuvo un 6,7 de media en la carrera, copiase en el examen de enero.

Pillado en Santiago copiando con unas gafas con Inteligencia Artificial en el examen MIR

Pillado en Santiago copiando con unas gafas con Inteligencia Artificial en el examen MIR

Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes en Tenerife por malos tratos

Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes en Tenerife por malos tratos

La aplicación que avisa a Emergencias tras un accidente de moto

Así es la aplicación que avisa a Emergencias tras un accidente de moto: "Puede salvar muchas vidas"

Publicidad