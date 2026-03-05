Efemérides de hoy 5 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de marzo?

El 5 de marzo de 2013, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fallece causa de un cáncer. Nicolás Maduro aparece ante los medios en la tarde de aquel día, comunicando al mundo que el ideólogo de la revolución bolivariana había muerto. Chávez llevaba arrastrando un cáncer -del que el oficialismo venezolano ha sido muy opaco al compartir información- desde 2011, momento en el que comenzaría un tratamiento de quimioterapia. Maduro llegaría a declarar que Chávez fue “atacado con esta enfermedad” y que “los enemigos históricos” de Venezuela “habían buscado el punto para dañar la salud” del ya expresidente. Mientras los chavistas lloraban la muerte de su “comandante”, los venezolanos opositores al régimen, muchos exiliados, celebraron llenos de esperanza la muerte del dirigente, creyeron que ese momento podría ser la luz final del túnel y el inicio de un cambio real. Por otro lado, durante el funeral de Estado en conmemoración de Chávez, el presidente encargado Maduro exclamó, entre lágrimas: “no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás”.

Un 5 de marzo, pero de 1933, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido Nazi, vence en las elecciones parlamentarias celebradas en el país germano. El proceso democrático se dio en un contexto convulso, poco antes el Reichstag (Parlamento Alemán) había sido incendiado por un comunista holandés, Marinus van der Lubbe. Los nazis aprovecharon el momento y con todo su armamento propagandístico lograron convencer a la opinión pública que, el suceso, era la chispa que prendería una revolución comunista en Alemania. Aunque vencedores, el 47,2% de representación obtenida en los resultados no era suficiente, necesitaban dos tercios del parlamento para que, Adolf Hitler, proclamara una ley habilitante que transformara el régimen de democracia parlamentaria en una dictadura constitucional. A partir de este punto, el Partido Nazi comenzaría una persecución a la oposición, reduciendo así el porcentaje que necesitaban para asumir el control total. Estas elecciones fueron las últimas que se celebrarían en una Alemania unida hasta 1990, cuando llegaría su reunificación.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de marzo?

1616.- La Iglesia católica condena las teorías astronómicas de Nicolás Copérnico, entre ellas que la tierra se mueve y que el Sol está quieto, por ser contrarias a la Biblia.

1847.- Un Real Decreto de la Reina Isabel autoriza al Ayuntamiento de Sevilla la celebración de la Feria de Abril, evento agrícola y ganadero propuesto por los empresarios Narciso Bonaplata y José María de Ybarra.

1860.- La reina Isabel II crea la Meteorología Oficial en España, mediante un Real Decreto que ordena la recopilación de los datos de todos los observatorios.

1916.- Se funda el club de fútbol Real Club Deportivo Mallorca.

1953.- El dictador comunista de la URSS Josef Stalin, acusado del asesinato de millones de personas, fallece de un derrame cerebral en Moscú.

1998.- La nave no tripulada de la NASA, Lunar Prospector, descubre la existencia de hielo en los casquetes polares de la Luna.

2001.- Microsoft lanza Office XP, una versión de su suite ofimática, la primera y única cuyo nombre no contiene números.

2019.- Un paciente de Londres diagnosticado por infección de VIH protagoniza el segundo caso del mundo de remisión del virus sin antirretrovirales, tras un trasplante de células madre.

2021.- La Unión Europea y Estados Unidos acuerdan suspender los aranceles que se han aplicado mutuamente por las disputas sobre Boeing y Airbus.

2023.- 'Pedrinho Matador', considerado el mayor asesino en serie de Brasil, es asesinado en Sao Paulo.

¿Quién nació el 5 de marzo?

1574.- William Oughtred, matemático británico.

1905.- Joaquín Calvo-Sotelo, dramaturgo y académico español.

1922.- Pier Paolo Passolini, cineasta italiano.

1943.- Lucio Battisti, cantautor italiano.

1958.- Andy Gibb, músico británico

1967.- Ray Loriga, escritor español.

1974.- Eva Mendes, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 5 de marzo?

1794.- Ramón de la Cruz, escritor y comediógrafo español.

1984.- William Powell, actor estadounidense.

2003.- José Manuel Blecua Teijeiro, filólogo español.

2011.- Alberto Granado, científico y escritor argentino.

2014.- Leopoldo María Panero, escritor español.

2017.- Abril Campillo, actriz y cantante mexicana.

2019.- Jacques Loussier, pianista y compositor francés.

¿Qué se celebra el 5 de marzo?

Hoy, 5 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética.

Horóscopo del 5 de marzo

Los nacidos el 5 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo, se celebra san Adrián.