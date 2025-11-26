Muere el policía que fue agredido con una piedra en Vinalesa, Valencia

Un agente de Policía Nacional destinado en Valencia ha muerto este martes en el Hospital Clínico Universitario de Valencia donde permanecía ingresado tras ser agredido con una piedra cuando intentaba impedir un robo en el municipio de Vinalesa. Los hechos ocurrieron la tarde del 8 de noviembre cuando, estando fuera de servicio, el agente sorprendió a dos jóvenes que presuntamente intentaban robar palomos deportivos, aves valoradas en competiciones, en una vivienda del municipio.

El hombre, según la investigación, fue agredido por la espalda con una piedra de gran tamaño que le causó un traumatismo craneoencefálico severo y fue hallado inconsciente en la plaza de España de Vinalesa por un vecino, tras la agresión fue trasladado al hospital donde ingresó en coma inducido y su pronóstico fue muy grave desde el inicio.

A lo largo del ingreso los médicos mantuvieron al agente sedado en coma inducido, finalmente, tras confirmarse la situación irreversible, se declararon muerte cerebral y la familia autorizó la desconexión, la Policía Nacional ha difundido su pésame a familiares, compañeros y amigos del agente fallecido, sindicatos policiales y compañeros expresan su consternación y reclaman un refuerzo en seguridad y protección para agentes incluso cuando no están de servicio

Detención

La Guardia Civil detuvo a dos personas por su presunta implicación, un joven de 21 años y un menor de 15, el detenido de 21 años ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas, mientras que el menor, a quien se atribuye que no participó directamente en la agresión, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores

El suceso ha generado conmoción en Vinalesa y en el ámbito policial, se destaca lo inesperado y letal de la agresión en un municipio pequeño contra un agente fuera de servicio, la investigación sigue abierta y el presunto autor material está en prisión, las cámaras de seguridad y pruebas recogidas por la Guardia Civil fueron fundamentales para su identificación, este caso plantea dudas sobre la seguridad de los agentes incluso fuera de servicio, la peligrosidad de delitos aparentemente menores como el robo de palomos y la necesidad de medidas que protejan tanto a ciudadanos como a quienes velan por la seguridad, los sindicatos han pedido que se garantice apoyo jurídico, psicológico y social a los cuerpos.

