Investigan la muerte de un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora, Almería

Los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del menor, que fue hallado inconsciente en su vivienda. Las autoridades se encuentran la espera de la autopsia para esclarecer lo sucedido.

Ambulancias en BarcelonaEuropa Press

Adrián Ballesteros
Publicado:

Un niño de 11 años ha fallecido este lunes en su casa del barrio Jucainí, en Cuevas del Almanzora (Almería), tras ser hallado inconsciente por los servicios de emergencia, que no lograron reanimarlo. Los hechos ocurrieron sobre las 19:30 horas, cuando se recibió una llamada de auxilio al 112 solicitando asistencia médica para el menor.

Al llegar, los sanitarios del 061 encontraron al niño en estado inconsciente, y de inmediato iniciaron maniobras de reanimación. También participaron en la intervención agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local, tras alertarse su presencia. Después de más de una hora de intentos por salvarle la vida, los sanitarios confirmaron su fallecimiento. La conmoción se extendió rápidamente por la localidad, que observa con dolor y consternación un suceso inesperado.

Investigación y condolencias

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas exactas de la muerte. Se ha ordenado la realización de una autopsia, cuyos resultados aún no han sido publicados. El origen del fallecimiento todavía no se ha aclarado, pero de momento no hay confirmación oficial de que la muerte responda a una enfermedad, un accidente, un atragantamiento o algún otro motivo.

El suceso ha dejado a toda la comunidad de Cuevas del Almanzora consternada. En señal de duelo y respeto hacia la familia del menor, el Ayuntamiento convocó un minuto de silencio este martes. Asimismo, los colegios del municipio se han sumado al homenaje con actos de recuerdo, en los que han participado alumnos con poesías y mensajes de solidaridad.

Desde el consistorio han trasladado su más sincero pésame y condolencias a sus familiares, y han subrayado la magnitud del dolor que ha provocado en todo el pueblo.

A la espera de la autopsia

Por el momento, la comunidad aguarda los resultados de la autopsia para arrojar luz sobre lo ocurrido y ofrecer un diagnóstico oficial de la causa de la muerte. Mientras tanto, las autoridades han pedido prudencia ante la difusión de versiones no confirmadas, para respetar el dolor de la familia y evitar rumores en un momento de enorme sensibilidad.

