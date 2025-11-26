Benalmádena estrena 20 'solmáforos' para alertar del riesgo solar en sus playas

Las playas de Benalmádena (Málaga) estrenan un nuevo guardián frente a los riesgos del sol: una veintena de 'solmáforos' que, como faros de salud, comenzarán a alertar a vecinos y visitantes sobre la intensidad de la radiación ultravioleta en cada momento. Con esta iniciativa, el municipio da un paso decidido hacia la prevención y convierte la tecnología en un aliado cotidiano para proteger la piel.

Los dispositivos funcionan mediante energía solar y ofrecen información en tiempo real sobre la intensidad de los rayos UV. Dependiendo del nivel registrado, cada 'solmáforo' se iluminará en verde, amarillo, naranja, rojo o morado, siendo este último el de máximo riesgo.

"Queremos ir un paso por delante en la prevención de las enfermedades de la piel. Estos dispositivos, que acaban de instalarse, suponen poner la tecnología al servicio de la salud de nuestros vecinos y visitantes", destacó el alcalde, Juan Antonio Lara, durante una visita al solmáforo de la playa de Santa Ana.

Cinco niveles de riesgo

El sistema emplea la escala internacional del Índice de Radiación Ultravioleta (UVI), promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece cinco niveles de riesgo: bajo (0–2, luz verde), moderado (3–5, amarillo), alto (6–7, naranja), muy alto (8–10, rojo) y extremo (11 o más, morado). "Con esta información, permitimos a los usuarios tomar decisiones informadas sobre su exposición, elegir mejor la protección o decidir cuándo tomar el sol y cuándo no", añadió Lara.

El contrato para la instalación de los solmáforos ha sido adjudicado por 60.498,79 euros, impuestos incluidos, y cuenta con financiación europea a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Andalucía vinculado a los fondos Next Generation.

Los 'solmáforos' se han distribuido por las playas de Carvajal, Tajo de la Soga, La Morera, Bonita, Malibú, La Viborilla, Benalnatura, Las Yucas, Torrequebrada, Torrevigía, Los Melilleros, Arroyo de la Miel, El Bil-Bil 1 y 2, Santa Ana, Las Gaviotas, Malapesquera, Torrebermeja 1 y 2 y Fuente de la Salud.

La edil de Playas, Presi Aguilera, explicó que la colocación se ha llevado a cabo aprovechando los meses de menor afluencia turística para preparar la temporada. "El año que viene contaremos no solo con los 'solmáforos', sino también con un sistema de megafonía y nuevos puntos de emergencia, que se suman a mejoras ya implantadas este verano, como las pasarelas de hormigón o la ampliación de las zonas de baño adaptado", destacó Aguilera.

