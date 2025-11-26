Un joven de 21 años llega al hospital de Lanzarote con un cuchillo clavado en la espalda

La Policía Nacional ha procedido a la detención de cuatro personas por tentativa de homicidio de un joven al que apuñalaron por la espalda.

La víctima, un joven de 21 años sufrió lesiones graves por arma blanca tras ser reconocido por los autores en una zona de ocio de Arrecife, capital de Lanzarote. El móvil de la agresión podría deberse a un ajuste de cuentas, ya que todas las partes implicadas, se conocían por haber participado anteriormente en otras reyertas y enfrentamientos.

La investigación policial logró, en una semana, identificar plenamente y detener a los cuatro autores, decretando la autoridad judicial prisión preventiva para uno de ellos.

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Comisaria Local de Arrecife, en Lanzarote, han detenido a cuatro hombres con edades comprendidas entre los 21 y 32 años de edad. Alguno de ellos tienen antecedentes por delitos de lesiones. Se les acusa de ser presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 16 de noviembre, en la vía pública, en una conocida zona de ocio de la capital lanzaroteña. Al parecer, la víctima fue reconocida por un grupo de personas con las que había mantenido un enfrentamientos anteriormente. La víctima, un joven de 21 años, al descubrir que había sido identificada, huyó del lugar hacia su domicilio, en busca de refugio. Mientras, era perseguido por cuatro individuos, los cuatro detenidos posteriormente. Tras darle alcance al joven de 21 años, comienza la escena de extrema violencia: golpes, patadas y, por último, le asestan una puñalada por la espalda. El arma blanca que utilizan se le queda incrustada en la espalda.

Unos vecinos del edificio donde residía la víctima fueron los que alertaron a la policía y servicios sanitarios.

Trasladado al hospital con el arma clavada

La víctima fue trasladada hasta el Hospital General de Arrecife con el cuchillo clavado, donde tuvo que ser intervenido de Urgencias por las graves lesiones que presentaba. Allí, en urgencia hospitalaria, lograron extraerle el arma blanca de la espalda. El objeto fue entregado a los agentes.

La investigación policial logró, en poco tiempo, identificar plenamente y detener a los cuatros autores de la agresión, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva para uno de ellos.

