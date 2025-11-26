Publicidad
CARTAGENA
VIDEO | Las impactantes imágenes del incendio en el hospital Santa Lucía en Cartagena
Las llamas se extinguen por el hospital obligando a desalojar a pacientes y trabajadores.
Se declara un incendio en el hospital Santa Lucia de Cartagena alrededor de las 07:30 de la mañana. Las llamas se han propagado con rapidez, favorecido por el viento. Los pacientes y trabajadores han tenido que ser evacuados mientras los bomberos trabajan en su extinción
El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos, según informa el 112 a 'EFE'.
