Investigan una agresión sexual a un niño de 6 años por parte de dos compañeros de colegio

La Guardia Civil y la Fiscalía investigan una posible agresión sexual en un centro escolar público de las Rozas (Madrid) a raíz de una denuncia presentada por los padres de la víctima, un niño de 6 años y los presuntos agresores serían compañeros de colegio de cursos superiores y tendrían 11 años.

La inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha "puesto a disposición" del centro, que está realizando todas las investigaciones y facilitando "toda la información que obra, en este momento, en poder de ese colegio", según confirma el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que pide prudencia tras la denuncia por la presunta agresión sexual a un menor.

"Es una cuestión que está bajo investigación policial y de la propia Fiscalía. La propia inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición del colegio y está realizando todas las investigaciones", expresaba este martes tras un acto en la capital. La Guardia Civil también ha confirmado que existe una denuncia y se están investigando los hechos.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid han indicado a EFE que La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está supervisando las medidas y protocolos de actuación adoptados por el colegio San José para garantizar la seguridad de los alumnos mientras se investiga lo sucedido, según informa fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid a EFE.

El colegio público ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los estudiantes e insiste en que se están llevando a cabo las actuaciones necesarias, siguiendo las indicaciones oficiales y garantizando la "protección" y "bienestar" de los alumnos.

