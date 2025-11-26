Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan una agresión sexual a un niño de 6 años por parte de dos compañeros de colegio

Los presuntos agresores del niño tendrían 11 años y los agentes de la Guardia Civil ya están investigando la presunta agresión.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Guardia Civil y la Fiscalía investigan una posible agresión sexual en un centro escolar público de las Rozas (Madrid) a raíz de una denuncia presentada por los padres de la víctima, un niño de 6 años y los presuntos agresores serían compañeros de colegio de cursos superiores y tendrían 11 años.

La inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha "puesto a disposición" del centro, que está realizando todas las investigaciones y facilitando "toda la información que obra, en este momento, en poder de ese colegio", según confirma el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que pide prudencia tras la denuncia por la presunta agresión sexual a un menor.

"Es una cuestión que está bajo investigación policial y de la propia Fiscalía. La propia inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición del colegio y está realizando todas las investigaciones", expresaba este martes tras un acto en la capital. La Guardia Civil también ha confirmado que existe una denuncia y se están investigando los hechos.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid han indicado a EFE que La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está supervisando las medidas y protocolos de actuación adoptados por el colegio San José para garantizar la seguridad de los alumnos mientras se investiga lo sucedido, según informa fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid a EFE.

El colegio público ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los estudiantes e insiste en que se están llevando a cabo las actuaciones necesarias, siguiendo las indicaciones oficiales y garantizando la "protección" y "bienestar" de los alumnos.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
