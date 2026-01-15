Detenido un educador de un centro de menores de Alicante por agresión sexual

Un educador de un centro de menores de Alicante ha sido detenido por la Policía Nacional por agresión sexual. El arrestado trabajaba en el centro de reeducación Els Reiets de Alicante.

Fue detenido hace dos semanas y puesto en libertad provisional el 31 de diciembre. Pero esta semana ha sido detenido de nuevo por el Grupo de Menores de la Policía Judicial de Alicante. En total se han presentado tres denuncias por presuntos abusos sexuales. Uno de los denunciantes ya es mayor de edad.

El educador está investigado por dos delitos de agresión sexual. La Conselleria de Servicios Sociales activó el protocolo de protección de menores tras tener conocimiento de las denuncias. En cuanto se conocieron los hechos la Generalitat le apartó de su trabajo. Además, también se ha informado a la Fiscalía de Menores.

Tras prestar declaración ante el juez de guardia se decretó la libertad provisional con medidas cautelares. Tiene prohibido acercarse a los denunciantes y comunicarse con ellos. También debe comparecer en sede judicial cada 15 días.

