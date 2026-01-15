Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Alicante

Detenido un educador de un centro de menores de Alicante por agresión sexual

En total se han presentado tres denuncias por presuntos abusos sexuales.

Imagen de archivo de un veh&iacute;culo de la Polic&iacute;a Nacional.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.Europa Press

Publicidad

Un educador de un centro de menores de Alicante ha sido detenido por la Policía Nacional por agresión sexual. El arrestado trabajaba en el centro de reeducación Els Reiets de Alicante.

Fue detenido hace dos semanas y puesto en libertad provisional el 31 de diciembre. Pero esta semana ha sido detenido de nuevo por el Grupo de Menores de la Policía Judicial de Alicante. En total se han presentado tres denuncias por presuntos abusos sexuales. Uno de los denunciantes ya es mayor de edad.

El educador está investigado por dos delitos de agresión sexual. La Conselleria de Servicios Sociales activó el protocolo de protección de menores tras tener conocimiento de las denuncias. En cuanto se conocieron los hechos la Generalitat le apartó de su trabajo. Además, también se ha informado a la Fiscalía de Menores.

Tras prestar declaración ante el juez de guardia se decretó la libertad provisional con medidas cautelares. Tiene prohibido acercarse a los denunciantes y comunicarse con ellos. También debe comparecer en sede judicial cada 15 días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Podría Julio Iglesias ser citado ante los tribunales? Las claves de una investigación aún en fase preliminar

Julio Iglesias

Publicidad

Sociedad

Coche mossos d'esquadra

Descubre al ladrón que le ha robado en su casa porque se lo encuentra en la calle con su ropa puesta

Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Detenido un educador de un centro de menores de Alicante por agresión sexual

Imagen para ilustrar información de sustracción de menores
Sustracción de menores

La sustracción de menores, un delito muchas veces escondido tras un conflicto familiar

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Muerte en Sagunt

Analizan los chats de los videojuegos del menor que, presuntamente, se suicidó en Valencia

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Valencia

Detenido un policía nacional en Valencia acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas

El agente fue detenido el pasado viernes por supuestamente realizar tocamientos y comentarios machistas a una agente en prácticas en la fiesta posterior a la cena de Navidad, en un pub de Valencia.

Aterrizaje de emergencia en El Prat
Amenaza de bomba

La broma de un pasajero fuerza un aterrizaje de emergencia en El Prat por aviso de bomba

Alrededor de las 11.00 horas de la mañana del jueves un avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia en el aeropuerto de El Prat por una amenaza de bomba.

Muere un joven de 18 años tras desplomarse el techo de su habitación en Mallorca

Muere un joven de 18 años tras desplomarse el techo de su habitación en Mallorca

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Efemérides de hoy 15 de enero de 2026: Vertido de petróleo en Perú

Efemérides de hoy 15 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 15 de enero?

Publicidad