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Agresión sexual

Detenido por agredir sexualmente a su hermano de tres años y contagiarle una enfermedad venérea

El arresto se produjo a raíz de la denuncia del padre de la víctima, después de que el niño verbalizara las agresiones y maltratos que estaba sufriendo.

Agentes de la UFAM

Agentes de la UFAM Europa Press

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Iman Benataya
Publicado:

Un hombre ha sido detenido en Palma por agentes de la Policía Nacional como supuesto autor de agresión sexual y maltrato a su hermano de tres años. A raíz de la agresión, le habría contagiado una enfermedad venérea.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 20 años por supuestamente maltratar y agredir sexualmente a su hermano de tres años en Palma y contagiarle una enfermedad venérea. El arresto ha tenido lugar hace aproximadamente dos semanas tras la denuncia del padre de la víctima, que está separado de la madre. El menor habría verbalizado en la "escoleta" las agresiones y maltratos que estaba sufriendo.

El hombre ha sido detenido acusado de delitos de malos tratos y agresión sexual después de que, además, al niño se le detectara en un hospital una enfermedad de transmisión sexual.

Una niña de 12 años denuncia una agresión sexual por seis compañeros de clase

Hace unas semanas, la familia de una niña de 12 años denunció en Burgos que su hija había sufrido una agresión sexual por parte de un grupo de compañeros de clase. Según recoge el 'Diario de Burgos', estos hechos se produjeron a mediados del pasado mes de mayo durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local público y fuera del colegio en el que estudian tanto la víctima como los agresores, los cuales fueron expulsados del centro durante cinco días tras conocerse lo ocurrido.

Al parecer, los menores han sido readmitidos en el centro, aunque separados del resto de la clase junto con otros compañeros "para evitar su estigmatización".

La niña, que sigue con secuelas tanto físicas como emocionales derivadas del ataque sufrido, ha reanudado la actividad escolar y está acompañada en todo momento. Además, la Dirección Provincial de Educación de Burgos es conocedora de este episodio, al igual que el conjunto de la comunidad educativa de la que proceden los agresores de la adolescente.

En la agresión participaron entre cinco y seis varones, pero el hecho de que todos tengan menos de 14 años hace que sean inimputables. Esa inimputabilidad significa que ninguno de los presuntos autores de los hechos puede ser procesado ni sancionado penalmente ni tampoco se celebrará un juicio ni constarán antecedentes para ninguno de ellos.

Por este motivo, la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarles y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores.

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