Detenido por abandonar a su madre sin comida y rodeada de heces de animales en Manacor

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por dejar a su madre, de avanzada edad y en situación de vulnerabilidad, desatendida en su vivienda de Manacor. Se encontraba sin comida y rodeada de heces de animales.

Un suceso que recuerda a lo ocurrido hace unos días en Bilbao, cuando un hombre encerró a su madre enferma en una casa entre basura y animales muertos.

Fue una vecina de la zona, que habitualmente iba a hacerle una visita a la mujer para ver cómo se encontraba, quien alertó a los servicios de dependencia de la mala situación en la que se encontraba.

Una vez que la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos, se desplazaron hasta la vivienda para hablar con la mujer y comprobar las condiciones en las que vivía, recoge 'Europa Press'. Los agentes averiguaron que el hijo tenía acceso a la cuenta bancaria de la madre y se quedaba con el dinero de la pensión.

Por ello, los investigadores detuvieron al hijo como sospechoso de autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El juez dictó una orden de alejamiento y le prohibió al hijo acercarse al domicilio de su madre.

La casa acumulaba basura y heces de animales

El estado de la casa en el que habitaba la señora era deplorable. La vivienda acumulaba basura y heces y orines de animales, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Además, algunas habitaciones tenían manchas de humedad y moho. La cocina estaba llena de platos sucios y no había comida en la nevera.

El grado de inanición que presentaba la mujer era "muy elevado", advierten. Los perros que vivían con ella carecían de chip y de cartilla veterinaria y su estado también era "pésimo".

Tras el arresto del hijo, la mujer quedó a cargo de los servicios sociales y la Policía Local de Manacor gestionó la retirada de los perros de la vivienda.

