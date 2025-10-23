La familia de Sandra Peña denunciará al colegio y la Fiscalía de menores abrirá dos expedientes tras el suicidio de la menor

El caso de Sandra Peña ha conmovido a toda España, dando de nuevo voz al acoso escolar y a la importancia de escuchar a todo aquel que pide ayuda. Por ello, la investigación continua pasando al plano judicial para penalizar a la institución, que hizo odios sordos, y determinar la situación de las tres menores, que realizaron el acoso. Promovido por la Fiscalía de menores y la familia de la menor, ambos a esperas de que todo se resuelva y se haga justicia.

Por un lado, la entidad pretende abrir dos expedientes para determinar la responsabilidad del colegio las Irlandesas y evaluar a las menores implicadas en la situación. Por el otro, los padres de la menor han decidido que denunciarán al centro educativo por no activar el protocolo contra el acoso escolar, según informaba el portavoz de la familia y tío de la fallecida, Isaac Villar.

Dos expedientes

La Fiscalía de Menores ha decidido que esto no quedará impune y tomará medidas contra la institución y las acosadoras abriendo un expediente para cada uno. En el caso de las menores implicadas, será un expediente de reforma juvenil, teniendo como primera medida no precisar los nombres de las menores implicadas en los hechos que le sucedieron a Sandra. Para el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, preparan una inspección educativa con la intención de determinar su posible responsabilidad.

Una inspección que podría quitarle el concierto educativo al Irlandesas de Loreto, por la inactividad ante el acoso escolar. Constatando una serie de medidas en las que según informó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, "no constara" el primer punto de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas.

La familia denunciará

Afligidos por la perdida de Sandra y cabreados ante la inactividad del centro educativo, la familia de la menor ha decidido tomar medias legales contra el colegio por no aplicar el protocolo de acoso escolar. Sucedía este martes, después de que los padres de la fallecida se reunieran con el bufete de abogados que les asesora, según comentaba el tío de la menor, Isaac Villar. Comentando también que los letrados serán los encargados en determinar que acciones tomarán, pero que "el colegio seguro que será objeto de denuncia".

